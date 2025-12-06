İlginizi Çekebilir

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Kahramanmaraş'ta "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi
Hatay'da fırtına etkili oluyor
Hatay'da eşini baltayla öldürerek evin banyosuna gömen zanlı tutuklandı
LÖSEV gönüllüleri "Dünya Gönüllüler Günü"nde bir araya geldi
Mobilya sektörü MOSDER Business'ta buluştu
Adana'da Ukraynalı çocuklar için merkez açıldı
Salon Hokeyi Erkekler Süper Lig maçları Alanya'da yapıldı
Uluslararası Enerji Derneğince Antalya'da düzenlenen IAEE MECA Konferansı sona erdi
Antalya'da 14. Geleneksel TÜSED Sigorta Eksperleri 2026 Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi

Adana'da Ukraynalı çocuklar için merkez açıldı

Adana

Adana'da Ukraynalı çocuklar için merkez açıldı

ADANA - Adana'da yaşayan Ukraynalı çocukların hafta sonu kendi ülkeleriyle ilgili eğitim alabileceği merkez düzenlenen törenle açıldı.

Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki merkezin açılış töreni, İstiklal Marşı ve Ukrayna milli marşının okunmasıyla başladı.

Dernek Başkanı İrem Tarı, merkezde öğrencilere Ukrayna'nın tarihi ve kültürünün yanı sıra dans ve şarkılarını da öğreteceklerini söyledi.

Öğrencilerin gösterisinin ardından kurdele kesilerek merkezin açılışı yapıldı.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Ukrayna'nın Antalya Konsolos Vekili Yulia Kuchma, Adana İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Recep Kurtoğlu, Ukrayna Ticaret Odası Türkiye Temsilcisi Hasan Can Boydak, Ukrayna vatandaşları ve davetliler katıldı.



Yurt Dünya 6.12.2025 19:08:15 0
Anahtar Kelimeler: adana'da ukraynalı çocuklar için merkez açıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Osmaniye Fıstığının Değeri Artıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

2

Kahramanmaraş'ta "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi

3

Hatay'da fırtına etkili oluyor

4

Hatay'da eşini baltayla öldürerek evin banyosuna gömen zanlı tutuklandı

5

LÖSEV gönüllüleri "Dünya Gönüllüler Günü"nde bir araya geldi

6

Mobilya sektörü MOSDER Business'ta buluştu

7

Adana'da Ukraynalı çocuklar için merkez açıldı

8

Salon Hokeyi Erkekler Süper Lig maçları Alanya'da yapıldı

9

Uluslararası Enerji Derneğince Antalya'da düzenlenen IAEE MECA Konferansı sona erdi

10

Antalya'da 14. Geleneksel TÜSED Sigorta Eksperleri 2026 Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi