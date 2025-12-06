Adana'da Ukraynalı çocuklar için merkez açıldı

ADANA - Adana'da yaşayan Ukraynalı çocukların hafta sonu kendi ülkeleriyle ilgili eğitim alabileceği merkez düzenlenen törenle açıldı.

Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki merkezin açılış töreni, İstiklal Marşı ve Ukrayna milli marşının okunmasıyla başladı.

Dernek Başkanı İrem Tarı, merkezde öğrencilere Ukrayna'nın tarihi ve kültürünün yanı sıra dans ve şarkılarını da öğreteceklerini söyledi.

Öğrencilerin gösterisinin ardından kurdele kesilerek merkezin açılışı yapıldı.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Ukrayna'nın Antalya Konsolos Vekili Yulia Kuchma, Adana İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Recep Kurtoğlu, Ukrayna Ticaret Odası Türkiye Temsilcisi Hasan Can Boydak, Ukrayna vatandaşları ve davetliler katıldı.

