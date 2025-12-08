Adana'da "Ulusötesi Etkileşimlerde Uluslararası Arena Diplomasi Zirvesi" başladı

ADANA - Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ATÜ) düzenlenen "Ulusötesi Etkileşimlerde Uluslararası Arena Diplomasi Zirvesi" başladı.

ATÜ Diplomasi Kulübünce organize edilen etkinlikte, ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, emekli diplomatlar, akademisyenler ve öğrenciler bir araya geldi.

Açılış programında konuşan ATÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Berat Akıncı, zirvenin, gençlerin uluslararası ilişkilerin pratiğini deneyimlemesi ve tartışmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Akıncı, teknoloji, iklim, enerji ve güvenlik konularında "ulusötesi" aktörlerin giderek güçlendiği dönemde yaşadıklarını ifade ederek, "Bugünün diplomasisi, sadece masada imzalanan anlaşmalardan değil toplumları, ağları, dijital alanları ve kültürel etkileşimleri okuyabilme becerisinden besleniyor." dedi.

Gençlerin, dönüşen uluslararası sistemin yeni mimarları olduğunu dile getiren Akıncı, şöyle konuştu:

"Bugün burada atacağınız her adım, kuracağınız diyalog ve soracağınız sorular, geleceğin uluslararası arenasında fark yaratma yolculuğunuzun bir parçası olacak. Dolayısıyla bu zirvenin sizlere yeni perspektifler, bağlantılar ve ilhamlar kazandırmasını diliyorum."

ATÜ Diplomasi Kulübü Başkanı Efe Karaatlı da diplomasinin, toplumları, kurumları ve bireyleri içine alan çok katmanlı bir yapıya evrildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu zirve tam da bu dönüşüme anlamlandırmak ve farklı perspektifleri aynı masada buluşturmak için oluşturuldu. Bu yılki programı kurgularken diplomasiye giriş niteliği taşıyan temel yaklaşımları, profesyonel temsil deneyimlerini ve güvenlik çalışmalarının güncel boyutlarını bütüncül bir perspektif altına toplamayı hedefledik. Her oturum, uluslararası sistemde yer alan aktörlerin etkileşimini daha iyi anlamamıza katkı sağlayacak şekilde planlandı."

Konuşmaların ardından etkinlikte katılımcılar sunum yaptı.

Diplomasi ve güvenlik alanlarında güncel konulara dair panellerin gerçekleştirileceği zirve, yarın sona erecek.