İlginizi Çekebilir

Tarımda sürdürülebilirliğin örnekleri Eco-Talks'ta ele alındı
Antalya'da açılan "İyilik Atölyesi" ile ihtiyaç sahiplerine destek olunacak
TAV Havalimanları ve Havaş'ta üst düzey atamalar
Akdeniz Üniversitesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi
Antakya ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı
Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Dünya Engelliler Günü'nde etkinlikler düzenlendi
Bozyazi ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Antalya'da "Gülümseten Adımlar" projesiyle özel bireyler at binme heyecanı yaşadı
Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan firari 7 zanlı tutuklandı
İzmir'de kanser nedeniyle yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi Hatay'da defnedildi

Adana'da "Ulusötesi Etkileşimlerde Uluslararası Arena Diplomasi Zirvesi" düzenlenecek

Adana

Adana'da "Ulusötesi Etkileşimlerde Uluslararası Arena Diplomasi Zirvesi" düzenlenecek

ADANA - Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ATÜ) "Ulusötesi Etkileşimlerde Uluslararası Arena Diplomasi Zirvesi" gerçekleştirilecek.

Diplomasi Kulübünce 8-9 Aralık'ta organize edilecek zirve, diplomasi ve güvenlik alanlarında güncel konulara dair panellere ev sahipliği yapacak.

ATÜ Diplomasi Kulübü Başkanı Efe Karaatlı, AA muhabirine, zirvenin rektörlüğün işbirliğiyle düzenleneceğini söyledi.

Zirvenin diplomasi alanına ilgi duyan herkese açık olduğunu belirten Karaatlı, şöyle konuştu:

"Zirvede büyükelçiler ve başkonsoloslar kendi hayat hikayelerini akademik ve istihbarat destekli olacak şekilde anlatacak. Programın üçüncü oturumunda, istihbarat alanında görev yapan kişiler geçmişleri ve çalışma hayatlarına dair öğrencilerin ufkunu açacak bilgiler sunacak. Bölüm fark etmeksizin tüm öğrencileri zirveye davet ediyoruz."

Başkan Yardımcısı Yağmur Berfin Kaptan da amaçlarının, öğrencilerin vizyonunu genişletmek ve onlara aynı zamanda ağ kurma fırsatları sunmak olduğunu kaydetti.



Yurt Dünya 3.12.2025 15:27:02 0
Anahtar Kelimeler: adana'da "ulusötesi etkileşimlerde uluslararası arena diplomasi zirvesi" düzenlenecek

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Herkes Bir Engelli Adayıdır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Tarımda sürdürülebilirliğin örnekleri Eco-Talks'ta ele alındı

2

Antalya'da açılan "İyilik Atölyesi" ile ihtiyaç sahiplerine destek olunacak

3

TAV Havalimanları ve Havaş'ta üst düzey atamalar

4

Akdeniz Üniversitesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi

5

Antakya ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı

6

Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Dünya Engelliler Günü'nde etkinlikler düzenlendi

7

Bozyazi ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

8

Antalya'da "Gülümseten Adımlar" projesiyle özel bireyler at binme heyecanı yaşadı

9

Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan firari 7 zanlı tutuklandı

10

İzmir'de kanser nedeniyle yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi Hatay'da defnedildi