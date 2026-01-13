İlginizi Çekebilir

TÜSEDAD'dan TARSİM'e ziyaret
Antalya'da komşusunu elektrikli düzenek kurarak öldürmeye çalıştığı öne sürülen sanığa 13 yıl hapis
Metro Türkiye'de üst düzey atama
Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'dan Anamur Gazeteciler Cemiyetine ziyaret
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı
Osmaniye’de jandarma son bir haftada 88 şüpheliyi yakaladı
Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz, Osmaniye’de Başhekimlik görevine başladı
Kahramanmaraş'ta bir binanın istinat duvarı çöktü
Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle çatısı çöken besi ahırında 18 büyükbaş telef oldu
Mersin'de akarsuya düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Adana

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 10 bin 400 sentetik ecza, bir miktar sentetik uyuşturucu ham maddesi ile sentetik uyuşturucu, 41 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tüfek ve 4 tabanca ele geçirildi.

Ekipler operasyon kapsamında 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Yurt Dünya 13.01.2026 10:59:17 0
Anahtar Kelimeler: adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Doğru Bir Tanedir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

TÜSEDAD'dan TARSİM'e ziyaret

2

Antalya'da komşusunu elektrikli düzenek kurarak öldürmeye çalıştığı öne sürülen sanığa 13 yıl hapis

3

Metro Türkiye'de üst düzey atama

4

Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'dan Anamur Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

5

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

6

Osmaniye’de jandarma son bir haftada 88 şüpheliyi yakaladı

7

Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz, Osmaniye’de Başhekimlik görevine başladı

8

Kahramanmaraş'ta bir binanın istinat duvarı çöktü

9

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle çatısı çöken besi ahırında 18 büyükbaş telef oldu

10

Mersin'de akarsuya düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı