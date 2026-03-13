İlginizi Çekebilir

Adana

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Namık Kemal ve Yüreğir ilçesi Kiremithane mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 21 bin 291 uyuşturucu etkili hap, 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlılar T.Y. ve S.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, narkotik ekiplerinin arama yaptıkları bir evde çok sayıda uyuşturucu etkili hap bulması polis kamerasınca kaydedildi.



13.03.2026
