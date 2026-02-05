İlginizi Çekebilir

Adana

Adana'da yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı arttı

ADANA - Adana'da son yağışların ardından Çatalan ve Seyhan barajlarında doluluk oranı arttı.

Devlet Su İşleri'nden (DSİ) alınan bilgiye göre, kentte etkili olan yağmurların ardından Çatalan Barajı'nda doluluk oranı yüzde 68'den yüzde 73'e, Seyhan Barajı'nda ise yüzde 44'den yüzde 51'e yükseldi.

Doluluk oranın armasının ardından kentin tarımsal sulama ve içme su ihtiyacını karşılayan Çatalan Barajı'ndaki su miktarı 95 milyon metreküpe ulaştı.

Kentin tarımsal sulama ve hidroelektrik santral ile enerji üretimini sağlayan Seyhan Barajı'nda da su miktarı 60 milyon metreküpe yükseldi.



