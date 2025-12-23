İlginizi Çekebilir

Alanya'da deniz kıyısında kadın cesedi bulundu
Burdur'da evde çıkan yangın söndürüldü
Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2025 Sezonu Ödül Töreni gerçekleştirildi
ATSO meclis toplantısı gerçekleştirildi
Çamlıkevler’de Yol Genişletme ve Ağaçlandırma Çalışmaları Sürüyor
Mersin Uluslararası Limanı ile Port Sudan Limanı arasında mutabakat imzalandı
Auto Kale Ekspertiz 2026'da bayi sayısını 100'e çıkarmayı hedefliyor
TİM Başkanı Gültepe, Antalya'da "Bölgesel İhracat Buluşmaları"nda konuştu:
Alanya'da yaklaşık 20 aracın lastiklerinin kesilmesi güvenlik kamerasında
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde "Doğurganlığın Korunması Sempozyumu" gerçekleştirildi

Adana'da yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı

Adana

Adana'da yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı

ADANA - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı.

Doğankent Mahallesi'ndeki bir bahçede vatandaş tarafından yaralı bulunan kerkenez, Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne getirildi.

Kuşu ekiplere teslim eden Tolga Özer, AA muhabirine, arkadaşının kendisini arayıp yaralı bir kerkenez bulduğunu belirterek, tedavisinin yapılması için yardım istediğini ifade etti.

Bunun üzerine kuşu arkadaşından alıp ekiplere ulaştırdığını anlatan Özer, kerkenezin sağlığına kavuşmasını beklediğini kaydetti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli de Özer'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Kerkenezin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.



Yurt Dünya 23.12.2025 15:35:43 0
Anahtar Kelimeler: adana'da yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Konut Açılımı Dağlardan Yana Genişliyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Alanya'da deniz kıyısında kadın cesedi bulundu

2

Burdur'da evde çıkan yangın söndürüldü

3

Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2025 Sezonu Ödül Töreni gerçekleştirildi

4

ATSO meclis toplantısı gerçekleştirildi

5

Çamlıkevler’de Yol Genişletme ve Ağaçlandırma Çalışmaları Sürüyor

6

Mersin Uluslararası Limanı ile Port Sudan Limanı arasında mutabakat imzalandı

7

Auto Kale Ekspertiz 2026'da bayi sayısını 100'e çıkarmayı hedefliyor

8

TİM Başkanı Gültepe, Antalya'da "Bölgesel İhracat Buluşmaları"nda konuştu:

9

Alanya'da yaklaşık 20 aracın lastiklerinin kesilmesi güvenlik kamerasında

10

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde "Doğurganlığın Korunması Sempozyumu" gerçekleştirildi