İlginizi Çekebilir

Antalya'da evden bir kamyon çöp çıkarıldı
Eğirdir Gölü için hazırlanan iklim uyumu projesine AB desteği
Antalya'daki iş insanları ekonomik işbirliğini değerlendirdi
TÜBİTAK BiGG ve Yeditepe Venture Stüdyosu girişimcilik için işbirliği yaptı
2026 Günlük Yemek Ücreti Ne Kadar Olacak?
Manavgat'ta "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" düzenlenecek
Osmaniye'de zabıta ekipleri marketleri denetledi
TDK Başkanı Mert, 2025 Yılının Kelimesi/Kavramı'nı değerlendirdi:
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki çocuklar için "yılbaşı" etkinliği
Yarım asırlık çoban kavalından çıkardığı nağmelerle sürüsünü kontrol ediyor

Adana'da yasa dışı tıbbi müdahalede bulundukları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı

Adana

Adana'da yasa dışı tıbbi müdahalede bulundukları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı

ADANA - Adana'da bazı kişilere yasa dışı tıbbi müdahalede bulundukları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki 2 ikamete operasyon düzenledi.

Adreslerde 4 bin 655 ilaç ve 1470 tıbbi cihaz ele geçirildi.

Polis ekipleri, ikametlere gelen kişilere yasa dışı tıbbi müdahalede bulundukları iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar hakkında "kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma" suçundan adli işlem başlatıldı.



Yurt Dünya 29.12.2025 11:19:22 0
Anahtar Kelimeler: adana'da yasa dışı tıbbi müdahalede bulundukları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Osmaniye Büyükşehir Oluyor mu?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da evden bir kamyon çöp çıkarıldı

2

Eğirdir Gölü için hazırlanan iklim uyumu projesine AB desteği

3

Antalya'daki iş insanları ekonomik işbirliğini değerlendirdi

4

TÜBİTAK BiGG ve Yeditepe Venture Stüdyosu girişimcilik için işbirliği yaptı

5

2026 Günlük Yemek Ücreti Ne Kadar Olacak?

6

Manavgat'ta "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" düzenlenecek

7

Osmaniye'de zabıta ekipleri marketleri denetledi

8

TDK Başkanı Mert, 2025 Yılının Kelimesi/Kavramı'nı değerlendirdi:

9

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki çocuklar için "yılbaşı" etkinliği

10

Yarım asırlık çoban kavalından çıkardığı nağmelerle sürüsünü kontrol ediyor