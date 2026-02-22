Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya savaşının 4. yıl dönümünde buluştu

ADANA - Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine açtığı savaşın 4. yıl dönümünde bir araya geldi.

Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Ukrayna-Rusya savaşının 4. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte katılımcılar, Ukrayna bayrakları ile İngilizce "Putin'i durdur, savaşı durdur" ve "Ukrayna'dan ellerinizi çekin" yazılı pankartlar taşıdı.

Grup, daha sonra İstiklal Marşı ve Ukrayna milli marşını seslendirdi.

Dernek Başkanı İrem Tarı, yaptığı açıklamada, savaş süresince Ukrayna'ya destek veren tüm devletlere, kurumlara ve halklara teşekkür etti.

Savaş nedeniyle uluslararası hukukun ihlal edildiğini dile getiren Tarı, şöyle konuştu:

"Dört yıl boyunca Ukrayna halkı ağır bedeller ödemiştir. Binlerce sivil yaşamını yitirmiş, şehirler yıkılmış, milyonlarca insan evini terk etmek zorunda kalmıştır. Ancak Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve özgürlüğüne olan inancı sarsılmamıştır. Bugün hayatını kaybeden sivilleri ve ülkemizi savunurken şehit düşen askerleri saygı ve rahmetle anıyoruz. Onların fedakarlığı, yalnızca Ukrayna'nın değil insan onurunun ve özgür dünyanın savunmasıdır."



