Adana'da Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın bölge finali yapıldı

ADANA - Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın Akdeniz Bölge Finali, Adana'da gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan protokol kapsamında Adana Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen finalde öğrenciler, hitabet ve tartışma becerilerini sergiledi.

Etkinlikte konuşan Yeşilay Adana Şubesi Başkanı Yunus Emre Yıldırım, münazaralar sayesinde gençlerin bağımlılıkla ilgili fikir geliştirme, çözüm önerileri üretme ve farkındalık kazanma konusunda bilinçlendiğini ifade etti.

Turnuvada Antalya'dan Aksu Fen Lisesi, Adem Tolunay Anadolu Lisesi, Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi, Hacı Malike Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi'nden dörder kişilik 4 takım yarıştı.

Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi'nin birinci olduğu turnuvada, en iyi konuşmacı ise Antalya Anadolu Lisesi'nden Şerife Göksu Turhan oldu.

Etkinliğe, Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Ülkenur Büke, kurum amirleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.