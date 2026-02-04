İlginizi Çekebilir

Kepez'de sağanak sonrası bozulan yollar onarıldı
CHP Genel Başkanı Özel, Hatay ziyaretinde konuştu:
Kahramanmaraş'ta "Asrın Felaketinde Gazetecilik Paneli" düzenlendi
Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Antakya İlçe Başkanlığını ziyaretinde konuştu:
Dörtyol Kaymakamı Keklik'ten annesi vefat eden çocuğa doğum günü sürprizi
Aksu Belediyesi'nde bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi
Uluslararası basın, Hatay'da deprem sonrası yapılan çalışmaları inceledi
Silifke'de öğrenciler bayrak yürüyüşü yaptı
Anamur'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

Adana'da Yeşilayın öncülüğündeki "Ekrana Bakma Akrana Bak" projesi tanıtıldı

Adana

Adana'da Yeşilayın öncülüğündeki "Ekrana Bakma Akrana Bak" projesi tanıtıldı

ADANA - Yeşilay öncülüğünde Adana'da hayata geçirilen ve gençleri dijital bağımlılıklardan uzaklaştırarak akran ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen "Ekrana Bakma Akrana Bak" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) tarafından desteklenen, Çukurova Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu koordinasyonunda hazırlanan projenin tanıtım toplantısı, Yeşilay Adana Şubesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Hasan Balcı, toplantıda, çocuk ve gençlerin ekran süresini azaltması gerektiğini söyledi.

Farkındalık projelerinin önemli olduğunu belirten Balcı, "Yeşilay, son yıllarda hakikaten çok güzel çalışmalar ortaya koyuyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ve müftülük ile entegre şekilde çok güzel projeler gerçekleştiriyorlar." diye konuştu.

Yeşilay Adana Şubesi Başkanı Yunus Emre Yıldırım da anlamlı bir projenin hayata geçirildiğini ifade etti.

ÜNİDES programı kapsamında kentte 3 gün sürecek programa çeşitli illerden katılacak öğrenciler, bağımlılık türleri, risk faktörleri ve korunma yolları hakkında bilgilendirilecek.



Yurt Dünya 4.02.2026 14:01:06 0
Anahtar Kelimeler: adana'da yeşilayın öncülüğündeki "ekrana bakma akrana bak" projesi tanıtıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Osmaniye’ye Havalimanı İstiyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Kepez'de sağanak sonrası bozulan yollar onarıldı

2

CHP Genel Başkanı Özel, Hatay ziyaretinde konuştu:

3

Kahramanmaraş'ta "Asrın Felaketinde Gazetecilik Paneli" düzenlendi

4

Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

5

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Antakya İlçe Başkanlığını ziyaretinde konuştu:

6

Dörtyol Kaymakamı Keklik'ten annesi vefat eden çocuğa doğum günü sürprizi

7

Aksu Belediyesi'nde bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi

8

Uluslararası basın, Hatay'da deprem sonrası yapılan çalışmaları inceledi

9

Silifke'de öğrenciler bayrak yürüyüşü yaptı

10

Anamur'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı