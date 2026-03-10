Adana'da yıkılan üst geçidin yerine yenisinin yapılmasını isteyen vatandaşlar eylem yaptı

İlginizi Çekebilir

ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bazı vatandaşlar, yaklaşık bir yıl önce tırın çarpması sonucu yıkılan üst geçidin yerine yenisinin yapılmamasına tepki gösterdi.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki yaya üst geçidinin 6 Mayıs 2025'te seyir halindeki bir tırın damperinin aniden açılması sonucu yıkılmasının ardından yerine yenisi yapılmadı.

Emek, İstiklal, Sakarya ve Döşeme mahallelerinde ikamet eden bazı vatandaşlar, yıkılan üst geçidin bulunduğu alanda bir araya geldi.

Metin Yıldırım, mahalle sakinleri adına yaptığı açıklamada, üst geçidin yıkılmasının ardından yenisinin yapılması için Büyükşehir Belediyesiyle irtibata geçtiklerini ancak olumlu bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Üst geçidin eksikliğinin bölge halkının günlük yaşamını olumsuz etkilediğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Burası bir okullar bölgesidir ve çevrede yaklaşık 10 bin öğrenci bulunmaktadır. Ayrıca burası bulvarın alt bölgesini üst tarafa bağlayan önemli bir yaya ve ulaşım hattı niteliğindedir. Üst geçidin yıkılmasıyla 5 mahallenin sakinleri doğrudan etkilenmiş, günlük yaşam düzenleri bozulmuş ve güvenlik riski artmıştır. Üst geçidin olmayışı sebebiyle vatandaşlarımız yoğun olan araç trafiğine aldırmadan, mecburiyet nedeniyle konulan engellerin üzerinden atlayarak karşıya geçmek zorunda kalmaktadır. Bu durum her an ciddi bir trafik kazasına yol açabilecek hayati bir tehlike oluşturmaktadır. Yakın zamanda yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmiştir."

Yıldırım, bölge halkı olarak Büyükşehir Belediyesinden ve ilgili kurumlardan üst geçidin yeniden yapılmasını, yaşanan mağduriyetin bir an önce giderilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Nizamettin Paçal da üst geçidin olmaması nedeniyle araçların arasından yolun karşısına geçmek zorunda kaldıklarını kaydetti.



