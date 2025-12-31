İlginizi Çekebilir

Adana'da "Yılbaşı Huzur ve Güven" denetimi
Isparta'da park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Adana'da TÜGVA üyeleri, Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine katılmak için yola çıktı
Antalya'da yılbaşı dolayısıyla pazarlarda yoğunluk yaşandı
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Isparta'da 44 litre sahte ve kaçak içi ele geçirildi
Insha GSYF'den eğitim teknolojileri girişimi Okulyo'ya yatırım
Anamur Kaymakamı Duru, İlçe Emniyet Müdürü Doğanay'ı makamında kabul etti
Gülsoy, icraatlarını anlattı
Akdeniz Üniversitesi'nde İHA pilotu eğitimi verildi

Adana'da "Yılbaşı Huzur ve Güven" denetimi

Adana

Adana'da "Yılbaşı Huzur ve Güven" denetimi

ADANA - Adana'da 9 bin 150 polis ve jandarmanın katılımıyla "Yılbaşı Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

Hava destekli, dedektör köpeklerin de kullanıldığı uygulamada, araçlar durduruldu, sürücülere alkol testi yapıldı.

Uygulamaya katılan Vali Yavuz Selim Köşger, durdurulan araçlardaki ailelerin çocuklarına oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Yılın son akşamı görev başındaki personeli ziyaret eden Vali Köşger, merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'ndaki uygulama noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana'nın 2026'yı huzur ve mutlulukla karşılayabilmek için güvenlik birimleriyle gereken bütün tedbirleri aldıklarını söyledi.

Yeni yılın çok daha güzel geçmesini temenni eden Köşger, şunları kaydetti:

"Yılın son gününde, yılbaşı kutlamaları dolayısıyla alınan güvenlik önlemlerini arkadaşlarımızla birlikte, nöbet tutulan mahalleleri gezerek yerinde denetleyeceğiz. Görev başında bulunan mesai arkadaşlarımızın hem yeni yıllarını kutlayacak hem de kendilerine iştirak edeceğiz. Yılbaşı dolayısıyla en üst düzeyde tüm güvenlik önlemlerini almış durumdayız. 9 bini aşkın güvenlik görevlimizle, 7 bin 900 emniyet personelimiz, 1200 jandarma ve 50'ye yakın sahil güvenlik personelimizle bugün karada, denizde, sahilde ve havada; helikopterler, dronlar ve kara araçlarıyla her türlü tedbiri aldık. Vatandaşlarımızın yeni yılı huzur içinde karşılaması için gerekli tüm önlemler eksiksiz şekilde uygulanmaktadır."



Yurt Dünya 31.12.2025 22:22:13 0
Anahtar Kelimeler: adana'da "yılbaşı huzur ve güven" denetimi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

2026 Yılına Girerken
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da "Yılbaşı Huzur ve Güven" denetimi

2

Isparta'da park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

3

Adana'da TÜGVA üyeleri, Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine katılmak için yola çıktı

4

Antalya'da yılbaşı dolayısıyla pazarlarda yoğunluk yaşandı

5

Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

6

Isparta'da 44 litre sahte ve kaçak içi ele geçirildi

7

Insha GSYF'den eğitim teknolojileri girişimi Okulyo'ya yatırım

8

Anamur Kaymakamı Duru, İlçe Emniyet Müdürü Doğanay'ı makamında kabul etti

9

Gülsoy, icraatlarını anlattı

10

Akdeniz Üniversitesi'nde İHA pilotu eğitimi verildi