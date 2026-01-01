İlginizi Çekebilir

Burdur Valisi Bilgihan, görevi başındaki personeli ziyaret etti
Mersin ve Hatay'da polis ekipleri yılbaşı denetimi yaptı
Adana'da yılın ilk bebeği "Poyraz" oldu
Adana ve Mersin'de yeni yıl kutlandı
Antalya'da bazı vatandaşlar 2026'yı denize girerek karşıladı
Hatay’da kumaş deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
Antalya'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi
Antalya'da tarihi Kaleiçi'nde yeni yıl kutlamalarına yönelik denetim yapıldı
Adana'nın Feke ilçesinde kar temizleme çalışmaları sürüyor
Adana'da "Yılbaşı Huzur ve Güven" denetimi

Adana'da yılın ilk bebeği "Poyraz" oldu

Adana

Adana'da yılın ilk bebeği "Poyraz" oldu

ADANA - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2026'nın ilk bebeği dünyaya geldi.

Nida Gökçe (26) ve Ömer Tabur (27) çiftinin saat 00.00'da doğan erkek bebeklerine, "Poyraz" ismi verildi.

Anne Nida Gökçe Tabur, gazetecilere, bebeğini kucağına aldığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

İlk defa anne olmanın heyecanını yaşadığını belirten Tabur, "Çok şükür çocuğumuzu sağ salim kucağımıza aldık. Aslında günü vardı ama kendisi bugün gelmek istediği için bugün doğdu. Evladımız inşallah bize uğur getirir." diye konuştu.

Baba Ömer Tabur da çok mutlu olduklarını belirtti.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Şule Ece Bayrak, "Yeni yılın ilk bebeğinin doğumuna vesile olduğum için mutluyum. Çok şükür bebeğimiz de annemiz de sağlıklı. İnşallah vatana millete hayırlı bir evlat olur." ifadelerini kullandı.



Yurt Dünya 1.01.2026 02:24:17 0
Anahtar Kelimeler: adana'da yılın ilk bebeği "poyraz" oldu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

2026 Yılına Girerken
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Burdur Valisi Bilgihan, görevi başındaki personeli ziyaret etti

2

Mersin ve Hatay'da polis ekipleri yılbaşı denetimi yaptı

3

Adana'da yılın ilk bebeği "Poyraz" oldu

4

Adana ve Mersin'de yeni yıl kutlandı

5

Antalya'da bazı vatandaşlar 2026'yı denize girerek karşıladı

6

Hatay’da kumaş deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

7

Antalya'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi

8

Antalya'da tarihi Kaleiçi'nde yeni yıl kutlamalarına yönelik denetim yapıldı

9

Adana'nın Feke ilçesinde kar temizleme çalışmaları sürüyor

10

Adana'da "Yılbaşı Huzur ve Güven" denetimi