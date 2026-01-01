Adana'da yılın ilk bebeği "Poyraz" oldu

ADANA - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2026'nın ilk bebeği dünyaya geldi.

Nida Gökçe (26) ve Ömer Tabur (27) çiftinin saat 00.00'da doğan erkek bebeklerine, "Poyraz" ismi verildi.

Anne Nida Gökçe Tabur, gazetecilere, bebeğini kucağına aldığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

İlk defa anne olmanın heyecanını yaşadığını belirten Tabur, "Çok şükür çocuğumuzu sağ salim kucağımıza aldık. Aslında günü vardı ama kendisi bugün gelmek istediği için bugün doğdu. Evladımız inşallah bize uğur getirir." diye konuştu.

Baba Ömer Tabur da çok mutlu olduklarını belirtti.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Şule Ece Bayrak, "Yeni yılın ilk bebeğinin doğumuna vesile olduğum için mutluyum. Çok şükür bebeğimiz de annemiz de sağlıklı. İnşallah vatana millete hayırlı bir evlat olur." ifadelerini kullandı.