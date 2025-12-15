İlginizi Çekebilir

Adana'da yükümlülerin istihdamına yönelik toplantı yapıldı

ADANA - Adana'da denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin meslek edinerek istihdama kazandırılmasını amaçlayan protokol kapsamında Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Adana Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) arasında yükümlülerin meslek öğrenip istihdam edilmesine yönelik imzalanan protokole ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamında ilgili kurumların yetkililerinin katılımıyla Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin başkanlığında yapılan toplantıda, DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Saha çalışmalarının değerlendirildiği programın ardından boya eğitimini tamamlayan yükümlülere sertifika, usta öğreticilere de plaket verildi.



