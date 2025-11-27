İlginizi Çekebilir

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof. Dr. Ufuk Akçiğit'e verildi
EY "Work Reimagined 2025" araştırmasının sonuçlarını paylaştı
TRA TECH 10. yılını kutladı
Antalya'da yanan ev onarılarak aileye teslim edildi
Hatay'da "Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma Projesi" tamamlandı
Yente Gazzeli çocukları havacılık teknolojileriyle buluşturdu
Migros'tan Niğde'de yerli üreticiye destek hamlesi
Pozantı ilçesinde kış aylarına yönelik trafik tedbirleri görüşüldü
Medicana'dan yumurtalık kanserine ilişkin değerlendirme
Öğrencilere kask ve güvenli sürüşün önemi anlatıldı

Adana'da yüzme öğrenen öğrencilere sertifikaları verildi

Adana

Adana'da yüzme öğrenen öğrencilere sertifikaları verildi

ADANA - Adana'da yüzme kursunu tamamlayan 135 öğrenci düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Valilik ve Yüreğir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü himayesinde yürütülen "Sosyal Dönüşüm Projesi" kapsamında 1000 öğrencinin yüzme eğitimi alması amacıyla kurs düzenlendi.

Proje kapsamında ilk etapta İmadettin Levent İlkokulu ve Mustafa Cahit Kıraç İlkokulu öğrencileri yüzme eğitimine alındı.

İki hafta süren kursu başarıyla tamamlayan 135 öğrenciye Atakent Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Törene, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Yüreğir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Necip Demirci, Sportif Faaliyetler Şube Müdürü Gülizar Bozakşahin ve Türk Kızılay Yüreğir Şube Başkanı Asım Gül katıldı.

Öte yandan öğrencilere yönelik yüzme kurslarının devam edeceği öğrenildi.



Spor 27.11.2025 14:09:42 0
Anahtar Kelimeler: adana'da yüzme öğrenen öğrencilere sertifikaları verildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Egzozu Patlak Motorlardan Bıktık Artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof. Dr. Ufuk Akçiğit'e verildi

2

EY "Work Reimagined 2025" araştırmasının sonuçlarını paylaştı

3

TRA TECH 10. yılını kutladı

4

Antalya'da yanan ev onarılarak aileye teslim edildi

5

Hatay'da "Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma Projesi" tamamlandı

6

Yente Gazzeli çocukları havacılık teknolojileriyle buluşturdu

7

Migros'tan Niğde'de yerli üreticiye destek hamlesi

8

Pozantı ilçesinde kış aylarına yönelik trafik tedbirleri görüşüldü

9

Medicana'dan yumurtalık kanserine ilişkin değerlendirme

10

Öğrencilere kask ve güvenli sürüşün önemi anlatıldı