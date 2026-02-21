İlginizi Çekebilir

Adana'daki Seyhan Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi sürüyor

ADANA - Adana'da yağışlar nedeniyle seviyesi yükselen Seyhan Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi devam ediyor.

Son günlerde yaşanan yağışlar ve ani sıcaklık artışı sonucu yüksek kesimlerdeki karların erimesi nedeniyle Seyhan Barajı'ndaki su miktarında artış yaşandı.

Bu kapsamda Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince su seviyesi yükselen barajdan kontrollü olarak su tahliyesi yapılıyor.

Su tahliyesi kontrollü ve planlı bir şekilde sürdürülürken nehrin bazı bölümlerinde su, kıyı kesimlerine taştı.

Yüksek debiyle akan suyun oluşturduğu manzara vatandaşların ilgisini çekerken birçok kişi hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan Valilik, nehir kenarında bulunan vatandaşlara tedbirli olmaları ve kıyı şeridinden uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu.



