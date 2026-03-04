İlginizi Çekebilir

Şipal, MÜSİAD İl Temsilcisi Olarak Atandı
Adana'da Seyhan Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı
Aras Kargo "Gaziantep Transfer Merkezi"ni hayata geçirdi
Alanya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 357 bin lira ceza uygulandı
Obezite birçok kronik hastalığın temelini oluşturuyor
Akdeniz ilçesinde basketbol kursları sürüyor
Antalya'da minik öğrenciler, yaban hayatı hakkında bilgi aldı
İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş kendisine mektup yazan öğrencilerle buluştu
HDI Sigorta, 2026 yılının ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nı İstanbul'da gerçekleştirdi
Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü

Adanalı genç diş hekiminin karla kaplı Erzurum sokaklarında snowboard keyfi

Adanalı genç diş hekiminin karla kaplı Erzurum sokaklarında snowboard keyfi

Adanalı genç diş hekiminin karla kaplı Erzurum sokaklarında snowboard keyfi

ERZURUM - TALHA KOCA - Adanalı diş hekimi Oğuzhan Gürler, Erzurum'da son günlerde etkili olan kar yağışını fırsat bilerek sokaklarda snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi son sınıf öğrencisi 24 yaşındaki intörn doktor Gürler, kentte son günlerde etkili olan kar yağışını fırsat bilerek sokaklarda snowboard yapmaya karar verdi.

Adanalı Gürler, yer yer kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu ve araçların ilerlemekte zorlandığı Murat Paşa Mahallesi'ndeki bazı sokaklara snowboard takımlarıyla çıktı.

Karlı sokaklardan yokuş aşağı inen Gürler, bu keyifli anlarını kask kamerasıyla da kayıt altına aldı.

- "İlk defa böyle bir kar gördüm"

Genç diş hekimi Gürler, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıldır kentte olduğunu, kayak yapmayı burada öğrendiğini söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır kayak yaptığını ifade eden Gürler, "İlk defa böyle bir kar gördüm, felaket bir kar yağışı oldu. Bunu fırsat bilerek snowboardımı alıp sokağa çıktım. Çünkü her yer tatil olmuştu, araçlar bile yolda zor gidiyordu, bu fırsatı boardımla sokakta değerlendirdim." dedi.

Karlı sokaklarda çok keyifli anlar yaşadığını anlatan Gürler, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 15 dakika kaydım, bol karda kaymak çok yorucu ve oruç olduğum için daha fazla dayanamadım. Çok güzel kar yağdı, insanlar bu karla cebelleşirken ben karın keyfini çıkarmaya çalıştım. Güzeldi, herkese de tavsiye ediyorum. Bu tarz etkinlikleri yeniden yapabilirim, hatta rampa falan da yapıp zıplayabilirim.

Burada son senem olduğu için her vaktimi değerlendiriyorum, bulunmaz bir nimet. Adanalı olduğum için karla burada tanıştım. Erzurum bir kayak şehri olduğu için insanlar bu tarz şeylere alışık, garipsenmiyor. Şehrin içinde snowboard yapmak biraz garip karşılanabilir ama Erzurum'da olduğumuz için çok da garip olmadığını düşünüyorum."

Gürler, kentte yaşayanları şehrin imkanlarından faydalanmaya davet ederek, "İnsanlar hayatın tadını çıkarsın ve eğlensin, bu fırsat bir daha karşımıza çıkmayabilir. Erzurum'da çok zorlanıyordum, ilk geldiğimde alışamamıştım ama şu anda Adana'da yaşayamıyorum. Buranın soğuğuna alıştıktan sonra Adana'nın sıcağında gerçekten zorlanıyorum." diye konuştu.



Yurt Dünya 4.03.2026 14:15:04 0
Anahtar Kelimeler: adanalı genç diş hekiminin karla kaplı erzurum sokaklarında snowboard keyfi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Daha Ne Kadar İnsan Ölecek?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Şipal, MÜSİAD İl Temsilcisi Olarak Atandı

2

Adana'da Seyhan Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı

3

Aras Kargo "Gaziantep Transfer Merkezi"ni hayata geçirdi

4

Alanya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 357 bin lira ceza uygulandı

5

Obezite birçok kronik hastalığın temelini oluşturuyor

6

Akdeniz ilçesinde basketbol kursları sürüyor

7

Antalya'da minik öğrenciler, yaban hayatı hakkında bilgi aldı

8

İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş kendisine mektup yazan öğrencilerle buluştu

9

HDI Sigorta, 2026 yılının ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nı İstanbul'da gerçekleştirdi

10

Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü