Adana

Adana'nın kadın itfaiyecileri özveriyle çalışıyor

ADANA - KORAY KILIÇ - Adana'da görev yapan kadın itfaiyeciler, özveriyle çalışıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan 30 kadın itfaiyeci, yangınlar, trafik kazaları ve kurtarma operasyonlarında önemli görevler üstleniyor.

Kadın itfaiyeciler, aldıkları zorlu eğitimlerle saha müdahalelerine hazır hale geliyor.

- "Kadın, istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yok"

Kadın itfaiyecilerden Nur Cihan Özkan (26), AA muhabirine, mesleğini severek yaptığını söyledi.

İtfaiyecilerin zorlu şartlar altında çalıştığını anlatan Özkan, şöyle konuştu:

"O siren çaldığı an kadın-erkek farklılığı kalkmış oluyor. Hepimiz için bu durum böyle. Olay yerine gittiğimizde cinsiyet ayrımıyla asla karşı karşıya kalmıyoruz. Bir olay anında çavuşumuz bizi görevlendirdiğinde hepimiz elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Çok şükür bugüne kadar büyük bir zorlukla karşılaşmadık. Hepimiz elimizden geleni yaptık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bir kadın istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yok. İtfaiyecilikte de birçok meslekte de kadınlar bunu kanıtladı."

Gittikleri her olayın kendi içinde farklı hikaye barındırdığını anlatan Özkan, sadece insanların değil bütün canlıların hayatına dokunabildiği bir mesleği yaptığı için mutlu olduğunu ifade etti.

İtfaiye eri Esra Yıldırım (26) da üniformayı her giydiğinde gurur duyduğunu dile getirdi.

En güzel duygunun ise ihtiyacı bulunan birine yardım edebilmek olduğunu belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece yangınlarda değil arama kurtarmadan trafik kazasına her alanda kadın personel olarak biz de sahadayız. Olaylara gittiğimizde kahramanlık içgüdüsünün verdiği enerjiyle, orada kesinlikle cinsiyet ayrımı olmadan aktif bir şekilde biz de sahada çalışıyoruz."

- "Normal hayatta yapamayacağımız şeyleri sahada sergileyebiliyoruz"

Yıldırım, Adana'da şu an 30 kadın itfaiyecinin bulunduğunu, bu sayının daha da artmasını beklediklerini ifade etti.

İlk gittiği görevde çok heyecanlandığını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bir fabrika yangınına gitmiştik ve benim ilk büyük yangınımdı. Orada herkes gibi sen de kendi işini yapmak zorundasın. Alevlerle aramda 2 metre kadar bir mesafe vardı ve o an hayatı sorguladım, bir şekilde mücadele ettim. Edindiğim bilgileri sahada uygulayabildiğimi gördükçe kendimle gurur duydum. Erkeklerle aramızda tabii ki bedensel güç farklarımız oluyor fakat sahaya çıktığımızda kahramanlık içgüdüsünün de verdiği güçle normal hayatta yapamayacağımız şeyleri sahada sergileyebiliyoruz. İnanılmaz şekilde güçlü oluyoruz."



