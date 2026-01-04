İlginizi Çekebilir

Adana'nın tarihi ve kültürü rölyef eserlerle dünyaya tanıtılıyor

ADANA - YAKUP SAĞLAM - Adana Olgunlaşma Enstitüsünde görevli usta öğreticiler, tarihi ve kültürel unsurları rölyef (kabartma) sanatıyla ahşap üzerine işleyerek kentin tanıtımına katkı sunuyor.

Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde bulunan 145 yıllık tarihi binada hizmet veren Adana Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi, geleneksel sanatların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Enstitü bünyesinde giyim, el sanatları, kuyumculuk, grafik, seramik ve cam alanlarında üretim yapılırken, usta öğreticiler özellikle rölyef çalışmalarıyla kentin simge yapıları, tarihi mekanları ve yöresel değerlerini rölyef tekniğiyle ahşap tablolara işliyor.

Taş Köprü, Büyük Saat, Varda Köprüsü, Anavarza Antik Kenti ve Tepebağ Höyük Evleri gibi kentin tarihi ve simge yapılarının yanı sıra bölgede yetiştirilen portakal ve pamuk gibi ürünlerin işlendiği tablolar, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen sergi ve organizasyonlarda sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

- "Ürünlerimizde Adana'daki tarihi eserleri de yaşatmaya çalışıyoruz"

Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Seher Coşkun, AA muhabirine, yaptıkları eserlerle kentin tanıtımına katkı sunduklarını söyledi.

Geleneksel sanatları ve kültürel mirası aslına uygun şekilde yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmak için çalıştıklarını belirten Coşkun, şöyle konuştu:

"Geçmişin izlerini taşıyan kültürel mirasımıza sahip çıkmak için eserlerimizi aslına uygun şekilde üretmeye çalışıyoruz. Ürünlerimizde Adana'daki tarihi eserleri de yaşatmaya çalışıyoruz. Tarihi camilerimizi, köprülerimizi ve çeşmelerimizi rölyef tekniğiyle boyut kazandırarak üretiyoruz. Eserlerimiz yurt içinde ve yurt dışında çeşitli vesilelerle sergilendi ayrıca farklı yerlerden gelen turistler, Adana'ya ait bir eserin ürüne dönüştürülmüş halini satın alma imkanı bulabiliyor."

Coşkun, kentin tarihi ve kültürel unsurlarının yer aldığı tabloları, yurt içinin yanı sıra ABD, Almanya, Fas ve Kazakistan'da sergilediklerini ifade etti.

Usta öğretici Gökçen Tuştaş da rölyef tabloların kadınlar tarafından ilmek ilmek işlenerek büyük bir emekle ortaya çıktığını ifade etti.

Eserlere konu yapıların tarihini de araştırarak tabloya işlediklerini anlatan Tuştaş, "Geleneksel sanatlarımıza bağlı kalarak Adana'nın mimari yapılarını ahşap, tuval ve kumaş üzerine rölyef kabartma tekniğiyle işliyoruz. Enstitü olarak geleneklerimize bağlı kalarak geleceğe ışık olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bir tablonun yaklaşık bir haftada tamamlandığını belirten Tuştaş, şunları kaydetti:

"Enstitü olarak bu sanatı yaşatmaya devam ediyoruz. Eserlerimizin üzerindeki desenler, mimari yapıların orijinal desenlerinden esinlenerek hazırlanıyor. Misafirlerimiz, yapıların aslını gördükleri için buraya geldiklerinde eserlerin birebir gerçeğe çok yakın olduğunu fark edip beğeniyor. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oluyor."



