İlginizi Çekebilir

Xiaomi, yeni AIoT ürünleriyle bağlantılı yaşam ekosistemini büyütüyor
Xiaomi, Leica görüntüleme teknolojisiyle geliştirilen Xiaomi 17 serisini tanıttı
CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Burdur mitinginde konuştu:
İDSO DenizBank Konserleri'nde arp sanatçısı Anne-Sophie Bertrand sahne aldı
Hatayspor-Bodrum FK maçının ardından
Odeabank finansal karbon muhasebesinde küresel işbirliği PCAF'e imza attı
ADSO, DenizBank Konserleri'nde sanatseverlerle buluştu
Mersin Akdeniz'de sağanaktan etkilenen alanlarda belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
Osmaniye'de Filistin'e destek için etkinlik yapıldı
Futbol: Trendyol 1. Lig

ADSO, DenizBank Konserleri'nde sanatseverlerle buluştu

ADSO, DenizBank Konserleri

ADSO, DenizBank Konserleri'nde sanatseverlerle buluştu

ANTALYA - Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), DenizBank Konserleri kapsamında sanatseverlerle buluştu.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda düzenlenen konserde, solist piyanist Kaan Baysal, Piyotr Ilyich Çaykovski'nin eserlerini yorumladı.

Gecenin açılışında seslendirilen Giuseppe Verdi'nin "La forza del destino" uvertürü katılımcılardan ilgi gördü.

Konserin şefliğini İtalyan Antonio Pirolli üstlenirken, konserin ikinci bölümünde Felix Mendelssohn-Bartholdy'nin Senfoni No.4 eseri seslendirildi.

ADSO, DenizBank Konserleri kapsamında 6 Mart Cuma akşamı saat 20.30'da Aspendos Salonu’nda "Dünya Kadınlar Günü Konseri" verecek.

Konserde orkestrayı Cornelia von Kerssenbrock yönetecek.



Eğitim 28.02.2026 16:47:21 0
Anahtar Kelimeler: adso denizbank konserleri'nde sanatseverlerle buluştu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Bizim Amacımız Kimseyi “Yemek” Değil
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Xiaomi, yeni AIoT ürünleriyle bağlantılı yaşam ekosistemini büyütüyor

2

Xiaomi, Leica görüntüleme teknolojisiyle geliştirilen Xiaomi 17 serisini tanıttı

3

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Burdur mitinginde konuştu:

4

İDSO DenizBank Konserleri'nde arp sanatçısı Anne-Sophie Bertrand sahne aldı

5

Hatayspor-Bodrum FK maçının ardından

6

Odeabank finansal karbon muhasebesinde küresel işbirliği PCAF'e imza attı

7

ADSO, DenizBank Konserleri'nde sanatseverlerle buluştu

8

Mersin Akdeniz'de sağanaktan etkilenen alanlarda belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

9

Osmaniye'de Filistin'e destek için etkinlik yapıldı

10

Futbol: Trendyol 1. Lig