AFAD Başkanı Pehlivan, Hatay'da depremzede çocuklarla iftar yaptı

AFAD Başkanı Pehlivan, Hatay'da depremzede çocuklarla iftar yaptı

ANKARA - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen iftar programında depremzede çocuklarla bir araya geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Pehlivan, Kırıkhan Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen programa katılarak, depremde yakınlarını kaybeden depremzede çocuklar ve aileleriyle iftar yaptı.

Masaları dolaşarak çocuklar ve aileleriyle ilgilenen Pehlivan, çocuklara hediyeler takdim ederek, ramazanlarını tebrik etti.

Programın sonunda Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, AFAD Başkanı Pehlivan'a, Mersin Valiliği döneminde 6 Şubat depremlerinin yaşandığı gün, sabahın ilk saatlerinde intikal ederek koordinatör olarak görev yaptığı Kırıkhan'daki hizmetlerinden dolayı "fahri hemşehrilik beratı" takdim etti.

Hemşehrilik beratı verilmesinden dolayı mutlu olduğunu ve onur duyduğunu belirten Pehlivan, asrın felaketi depremlerin yaşandığı günlerde depremden etkilenen illerde görev yapan binlerce kişiden biri olarak yaraların sarılması sürecinde katkısı olabildiyse bundan şeref duyduğunu kaydetti.

Pehlivan, Kırıkhan ile sadece görev bağı değil gönül bağı kurulduğunu ve bunun her geçen gün daha da anlam kazandığını ifade etti.

İftar programına, Kırıkhan Kaymakamı Ayhan Akpay, AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Nehar Poçan, daire başkanları, Sosyal Hizmetler Müdürü Bestami Antepli, önceki dönem Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Hatay AFAD İl Müdürü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile AFAD ve Türk Kızılay personeli de katıldı.



