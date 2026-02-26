İlginizi Çekebilir

Agrotech "Great Place To Work" sertifikası aldı

İSTANBUL - Agrotech, çalışan deneyimi ve kurum kültürüne yönelik uygulamalarıyla "Great Place to Work" sertifikasını almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tarım ve teknoloji başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Agrotech, insan odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği uygulamalarla çalışan memnuniyetini ve bağlılığını güçlendirmeyi sürdürüyor.

Great Place To Work tarafından yürütülen değerlendirme sürecinde elde edilen sertifika, şirketin güven temelli ve yüksek bağlılık yaratan iş yeri kültürünü ortaya koyuyor.

Çalışan geri bildirimleri doğrultusunda kurumların güven, kapsayıcılık ve bağlılık düzeylerini ölçen değerlendirmeler sonucunda Agrotech, çalışan deneyimini stratejik öncelikleri arasına alan yaklaşımıyla "Great Place to Work" sertifikasına layık görüldü.

Disiplinler arası işbirliğini teşvik eden çalışma modeli, açık iletişim kültürü ve çalışan gelişimini destekleyen uygulamalar, Agrotech'te sürdürülebilir bir kurum kültürünün temel yapı taşlarını oluşturuyor.

Hayata geçirilen uygulamalar, çalışanların kendilerini değerli, güvende ve organizasyonun ayrılmaz bir parçası olarak hissettikleri bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Agrotech, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda çalışan deneyimini güçlendiren uygulamalara yatırım yapmayı ve kurum kültürünü geliştirmeyi gelecek dönemde de sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Gökçen Keskin, büyümeyi yalnızca operasyonel başarılarla değil, güçlü bir kurum kültürüyle birlikte ele aldıklarını belirtti.

Keskin, "Great Place To Work sertifikasını, ekiplerimizin katkısıyla inşa ettiğimiz güven kültürünün somut bir göstergesi olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de çalışanlarımızın gelişimini ve bağlılığını destekleyen uygulamalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



