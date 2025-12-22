İlginizi Çekebilir

Agrotech İklim Lideri Ödülü'nün sahibi oldu

İSTANBUL - Agrotech, Bizim Dünyamız Vakfı tarafından düzenlenen "2025 İklim Liderleri Ödülleri" kapsamında "İklim Lideri Ödülü"ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sinema Müzesi'nde gerçekleştirilen törende, tarım ve teknoloji entegrasyonunu esas alan sürdürülebilir üretim modeliyle yer alan Agrotech, ödüle değer bulundu.

Organik tarım, topraksız tarım, modern sera üretimi ve iyi tarım uygulamalarını entegre eden şirket, teknoloji odaklı AR-GE faaliyetleri yürütüyor.

Dijital tarım uygulamaları, hassas sulama sistemleri ve veri temelli üretim süreçleri geliştiren Agrotech, bu sayede su ve toprak yönetiminde verimliliği artırmayı ve kimyasal girdilere bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Söz konusu üretim modeli, tarımsal üretimde maliyet avantajı sağlarken, çevresel sürdürülebilirliği de destekliyor.

- Sürdürülebilirlik ve teknoloji yatırımları merkezi bir rol oynuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Agrotech Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Çerçinli, şirketin büyüme stratejisinde sürdürülebilirlik ve teknoloji yatırımlarının merkezi bir rol oynadığını belirtti.

Tarımda verimliliği artırırken çevresel etkilerini azaltmayı temel öncelik olarak gördüklerini vurgulayan Çerçinli, "Organik tarım, topraksız tarım ve modern sera teknolojilerine yaptığımız yatırımlarla sürdürülebilir üretimi ölçeklendirmeyi hedefliyoruz. Bu ödül, izlediğimiz stratejinin doğru yönde ilerlediğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bizim Dünyamız Vakfı Başkanı Kahraman Halisçelik de iklim dostu üretim modellerinin çevresel olduğu kadar ekonomik açıdan da önem taşıdığına dikkati çekti.

Agrotech'in çalışmalarını değerlendiren Halisçelik, "İklim değişikliğiyle mücadelede bilimsel, yenilikçi ve çevreyle uyumlu yaklaşımları desteklemeyi önemsiyoruz. Agrotech, tarımda teknoloji temelli sürdürülebilir üretim modeliyle doğal kaynakların korunmasına, gıda güvenliğine ve ekonomik değer yaratılmasına katkı sunan örnek bir şirket." ifadelerini kullandı.



