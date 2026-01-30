Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

İlginizi Çekebilir

KAHRAMANMARAŞ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Vali Mükerrem Ünlüer'i makamında ziyaret eden Tarıkdaroğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından kentte yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra AK Parti İl Başkanı Burak Gül ve partililerle bir araya gelen Tarıkdaroğlu, Kahramanmaraş'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olduğunu hatırlatan Tarıkdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin depremden hemen sonra sahada yer aldığını ve Kahramanmaraş başta olmak üzere depremden etkilenen illerin hiçbir zaman yalnız bırakılmadığını belirtti.

Depremin ilk anından itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak özellikle psikososyal destek ekipleriyle sahada kesintisiz çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Tarıkdaroğlu, bugüne kadar 1 milyonu aşkın vatandaşa sosyal çalışmacılar, psikologlar ve sosyal destek ekipleri aracılığıyla birebir hizmet sunulduğunu, bu çalışmaların halen devam ettiğini kaydetti.

Kentte deprem dışında da birçok sosyal destek çalışmasının yürütüldüğünü dile getiren Tarıkdaroğlu, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş özelinde birçok çalışmamız var. Örneğin Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, evlenecek gençler için uygulanan evlilik kredisinde bugüne kadar 7 bin 944 başvuru yapılmış, 7 bin 334 kişi eğitim almış ve 3 bin 259 çifte de ödemelerimiz gerçekleştirilmiştir. Yine ocak ayından bu yana, biliyorsunuz bu yıl 2025 Aile Yılı dolayısıyla, yeni doğum yapmış annelere ödediğimiz bir teşvikimiz vardı. Kahramanmaraş'ta da kasım ayı itibarıyla, ocaktan bugüne 11 bin 494 çocuğumuz için 11 bin 331 annemize 153,8 milyon lira yeni doğum yardımı yapılmış bulunuyor."

Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, kentteki temasları kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı merkezleri de ziyaret etti.​​​​​​​



