İlginizi Çekebilir

Antalya'da 112 Acil Sağlık ekipleri merkezde vakalara en geç 10 dakikada ulaşıyor
ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı final hesapları yapıyor
Antalya'da "Zeytinyağı Çalıştayı" düzenlendi
TARSİM, Antalya'daki selden etkilenen üreticilere 586 milyon lira hasar ödemesi yapacak
Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, 2028 olimpiyatları için ter döküyor
Antalyaspor iç sahada puan kaybetmek istemiyor
Hatay'da düştükleri su dolu inşaat temelinde boğulan iki kardeşin cenazeleri defnedildi
TSKB ve İş Bankası'ndan yerli teknoloji üretimine destek
Yaptıkları mobil simülasyon oyunuyla Antalya'yı tanıtıyorlar
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güngör, AA'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Ailesinin Özgecan Aslan'a olan özlemi 11 yıldır dinmiyor

Ailesinin Özgecan Aslan

Ailesinin Özgecan Aslan'a olan özlemi 11 yıldır dinmiyor

MERSİN - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste 19 yaşındayken öldürülen Özgecan Aslan'ın ailesi, 11 yıl önce kaybettikleri evlatlarını özlemle anıyor.

Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te katledilen Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Özgecan Aslan'ın İzmir'de ikamet eden babası Mehmet ve annesi Songül Aslan, kızlarının ölüm yıl dönümünde mezarını ziyaret etmek için Mersin'e döndü.

Acılı aile, 11 yıl önce kaybettikleri evlatlarına olan hasretlerini AA muhabirine anlattı.

Anne Songül Aslan, üzüntüsünün bitmediğini belirterek, "Özge'm vefat edeli 11 yıl oldu. Rabb'im kimseye bu acıları vermesin. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. 'Başka canlar yanmasın.' diyorum." ifadelerini kullandı.

Evladını özlemle andığını vurgulayan Aslan, "Özge'm her dakika içimizde. Hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız." dedi.

- "Dışarıdan göründüğü gibi değil, geçmiyor"

Baba Mehmet Aslan da 11 yıl önce yaşadıkları acının kendileriyle büyüdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Onun oturduğu koltuğa, köşeye oturuyoruz. Karşımızda onun resmi var. Kendimizi avutuyoruz, ne yapalım? Bizim gözlerimiz gülüyor ama kalbimiz yanıyor. Cehennem içimizde, sönmüyor. Dışarıdan göründüğü gibi değil, geçmiyor. İki çocuğumuz daha var. Onların geleceği, istikbali için biraz unutmuş gibi yapıyoruz, hatırlatmıyoruz. Çocukların yanında konuşmuyoruz. Rüyalarımıza geliyor."

Aslan ailesi, kızlarının ölüm yıl dönümü dolayısıyla Toroslar ilçesi Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki melek figürlü anıt mezarında anma programı düzenleyecek.

- Evine gitmek için bindiği minibüste öldürülmüştü

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilmişti. Tutuklu sanıklar Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cinayetin faili Ahmet Suphi Altındöken, Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkum tarafından 11 Nisan 2016'da öldürülmüştü.



Yurt Dünya 11.02.2026 11:24:38 0
Anahtar Kelimeler: ailesinin özgecan aslan'a olan özlemi 11 yıldır dinmiyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Bahçeli’nin Haberi Var mı Acaba?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Kardeşlik Alayları Yeniden Kuruluyor: 9 Şubat’ın Tarihi Kodları
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da 112 Acil Sağlık ekipleri merkezde vakalara en geç 10 dakikada ulaşıyor

2

ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı final hesapları yapıyor

3

Antalya'da "Zeytinyağı Çalıştayı" düzenlendi

4

TARSİM, Antalya'daki selden etkilenen üreticilere 586 milyon lira hasar ödemesi yapacak

5

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, 2028 olimpiyatları için ter döküyor

6

Antalyaspor iç sahada puan kaybetmek istemiyor

7

Hatay'da düştükleri su dolu inşaat temelinde boğulan iki kardeşin cenazeleri defnedildi

8

TSKB ve İş Bankası'ndan yerli teknoloji üretimine destek

9

Yaptıkları mobil simülasyon oyunuyla Antalya'yı tanıtıyorlar

10

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güngör, AA'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı