İlginizi Çekebilir

Antalya'da yanan evde yaşlı kadın yaşamını yitirdi
Antalya'da halk otobüsünün araç ve yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
Adana'da Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın bölge finali yapıldı
Burdur'da ramazan ayı fener alayıyla karşılandı
Hatay ve Osmaniye'de ilk teravih namazı kılındı
Alanya'da emniyet ve jandarma teşkilatına tahsis edilen 15 araç teslim edildi
Serikspor-Arca Çorum FK maçının ardından
Turizmde 30-44 yaş arasındakiler daha fazla para harcıyor
TÜGVA'nın düzenlediği GENÇLİG 2026'nın lansmanı Hatay'da yapıldı
AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları üyeleri "Ramazan Yollarda" projesiyle gençlerle buluşacak

AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları üyeleri "Ramazan Yollarda" projesiyle gençlerle buluşacak

AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları üyeleri

AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları üyeleri "Ramazan Yollarda" projesiyle gençlerle buluşacak

ANTALYA - AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları üyeleri, "Ramazan Yollarda" projesi kapsamında ramazan ayı boyunca il merkezi ve 19 ilçede gençler ve çocuklarla bir araya gelecek.

AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Niyazi Alkan, yaptığı açıklamada, bu yıl hazırladıkları birçok etkinlikle ramazan ruhunu yaşatacaklarını bildirdi.

"Ramazan Yollarda" projesiyle çocuklar ve gençlerle buluşacaklarını belirten Alkan, ilçelerdeki camiler ve merkezi noktalarda teravih sonrası etkinlikler düzenleyerek, hem ramazanın ruhunu yaşatacaklarını hem de gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Ana kademe programlarına ek olarak "Gençlik Sofrası" etkinliklerinin de ramazanda devam edeceğini aktaran Alkan, ayrıca geçmiş dönemlerde teşkilata emek veren üyelere yönelik "Vefa Sahuru" programının düzenleneceğini dile getirdi.

Gençlik Kolları olarak ramazan boyunca gençler, üniversite öğrencileri ve partinin geçmiş dönem mensuplarıyla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini belirten Alkan, şöyle devam etti:

"Üniversite öğrencilerine özel 'Kampüs İftarları' ve yabancı öğrenciler için 'Uluslararası Öğrenci İftarları' programları da ramazan süresince gerçekleştirilecek. Teravih sonrası 'Sahura Beş Bin Adım' programları ile gençlerimizin sportif olarak aktif olmasını destekliyoruz. Ayrıca uygun kent meydanlarında kurulacak 'Gençlik Çadırları' ile ramazan boyunca gençlerimizle irtibatımızı sürdüreceğiz."

- "İftara 5 Kala" projesiyle ikramlıklar dağıtılacak

Alkan, ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler, engelli, yaşlı, şehit, gazi, öksüz ve yetimlere yönelik iftar ve sahur öncesi ziyaretlerin yapılacağını vurgulayarak, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla yeni yuva kuran genç çiftlerin ramazan boyunca ziyaret edileceğini kaydetti.

AK Parti Antalya İl Gençlik Kollarının, iftara yetişemeyen vatandaşlar için "İftara 5 Kala" projesiyle çeşitli ikramlıklar dağıtacağını dile getiren Alkan, "Geceye Işık Tutan AK Gençlik" etkinlikleri ile sahurda ikramlar sunulacağını bildirdi.

Alkan, ramazan ruhunu her yaştan vatandaşa hissettirmek için çalışacaklarını ifade etti.



Yurt Dünya 18.02.2026 20:21:11 0
Anahtar Kelimeler: ak parti antalya il gençlik kolları üyeleri "ramazan yollarda" projesiyle gençlerle buluşacak

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Milletle Daha Ne Kadar İnatlaşacaksınız?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Ramazan’da En Doğru Destek: İnsanı ve Özgürlüğü Önceleyen "Nakdi Yardım"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da yanan evde yaşlı kadın yaşamını yitirdi

2

Antalya'da halk otobüsünün araç ve yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

3

Adana'da Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın bölge finali yapıldı

4

Burdur'da ramazan ayı fener alayıyla karşılandı

5

Hatay ve Osmaniye'de ilk teravih namazı kılındı

6

Alanya'da emniyet ve jandarma teşkilatına tahsis edilen 15 araç teslim edildi

7

Serikspor-Arca Çorum FK maçının ardından

8

Turizmde 30-44 yaş arasındakiler daha fazla para harcıyor

9

TÜGVA'nın düzenlediği GENÇLİG 2026'nın lansmanı Hatay'da yapıldı

10

AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları üyeleri "Ramazan Yollarda" projesiyle gençlerle buluşacak