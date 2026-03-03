İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de ev hanımları, öğrencilere, yetim ve öksüz çocuklara imece usulü iftar veriyor
Serikspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına başladı
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş, Kahramanmaraş'ta iftar programında konuştu:
Zeray GYO 2026'da 6 projeyi teslim etmeyi hedefliyor
Hatay’da darbettiği kadının ziynet eşyasını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Adana'da akıntıya kapılan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
BAKA yetkilileri, Kemer Belediyesi Kültür Evi'ni ziyaret etti
Hatay'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
Setur Marinaları Bosphorus Boat Show'da yeni yatırımlarını tanıttı
Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ramazanda sıcak yemek dağıtımını sürdürdü

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş, Kahramanmaraş'ta iftar programında konuştu:

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş, Kahramanmaraş

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş, Kahramanmaraş'ta iftar programında konuştu:

KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, "Bazı ülkeler maalesef ateş çemberine dönmüş durumda ama şunu net bir şekilde görmemiz lazım, tüm bunlar olurken, tüm bunlar yaşanırken adeta çelikten bir iradeyle ülkemizi koruyan çelikten bir liderimiz var, çelikten bir diplomasimiz var." dedi.

İbiş, Azerbaycan Mahallesi'nde düzenlenen "Gençlik Sofrası" iftar programına katıldı.

Burada konuşan İbiş, Kahramanmaraş'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, ramazan ayının bu yıl bereketli ve coşkulu geçtiğini söyledi.

Ramazan'ın maneviyatının üniversitelerde, liselerde ve okullarda güçlü şekilde hissedildiğini dile getiren İbiş, bunun milletin kendi değerlerine ve kültürüne sahip çıktığının göstergesi olduğunu ifade etti.

- "Sadece şehirleri değil, umutları da inşa ettiler"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremleri hatırlatan İbiş, o günlerde bugünkü tabloyu hayal etmenin zor olduğunu belirtti.

İbiş, "O zaman deselerdi ki 2026'nın Şubat ayında evler bitmiş olacak ve burada bu birlik beraberlik içinde iftar yapacağız, belki inanmak zor olurdu. Ama bugün hamdolsun öyle bir irade ortaya kondu ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetimiz, bakanlıklarımızla birlikte 11 şehrimizi yeniden inşa ve ihya ettiler. Sadece şehirleri değil, umutları da inşa ettiler. Sadece bir inşa değil, geleceği planladılar." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta yapılan çalışmaları yerinde gördüklerini aktaran İbiş, depremin izlerinin her geçen gün silindiğini ve yarınlara daha güçlü adımlarla ilerlendiğini belirtti.

Bölgedeki gelişmelere de değinen İbiş, Orta Doğu'daki bazı ülkelerin zor süreçlerden geçtiğini söyledi.

İbiş, şunları kaydetti:

"Bazı ülkeler maalesef ateş çemberine dönmüş durumda ama şunu net bir şekilde görmemiz lazım, tüm bunlar olurken, tüm bunlar yaşanırken adeta çelikten bir iradeyle ülkemizi koruyan çelikten bir liderimiz var, çelikten bir diplomasimiz var. Ve hamdolsun ki şu anda Türkiye sınırlarının ötesinde de hangi noktada nasıl duracağını ve tarihin doğru noktasında nasıl yer alacağını da görüyor, tespit ediyor, değerlendiriyor. Bu liderlik meselesi kıymetli hemşerilerimiz, bu bir irade meselesi."

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, AK Parti İl Başkanı Burak Gül, İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı ve çok sayıda genç katıldı.



Politika 3.03.2026 22:07:12 0
Anahtar Kelimeler: ak parti gençlik kolları genel başkanı ibiş kahramanmaraş'ta iftar programında konuştu:

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Baki Teke’yi Ağabeyimi Kaybettik
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye’de ev hanımları, öğrencilere, yetim ve öksüz çocuklara imece usulü iftar veriyor

2

Serikspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına başladı

3

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş, Kahramanmaraş'ta iftar programında konuştu:

4

Zeray GYO 2026'da 6 projeyi teslim etmeyi hedefliyor

5

Hatay’da darbettiği kadının ziynet eşyasını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

6

Adana'da akıntıya kapılan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

7

BAKA yetkilileri, Kemer Belediyesi Kültür Evi'ni ziyaret etti

8

Hatay'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

9

Setur Marinaları Bosphorus Boat Show'da yeni yatırımlarını tanıttı

10

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ramazanda sıcak yemek dağıtımını sürdürdü