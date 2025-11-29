İlginizi Çekebilir

Antalya'da sağanak ve dolu etkili oluyor
Niğde'de kalp krizi sonucu ölen İlçe Jandarma Komutanı Deniz'in cenazesi Adana'da defnedildi
Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Adana'da "Toprağa Saygı" yürüyüşü düzenlendi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Burdur'da konuştu:
Anamur'da meyve ağaçlarında budama ve terbiye kursu tamamlandı
Hatay'da depremden etkilenen kadın girişimciler ürünlerini sergiledi
Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Sumbas bu kış doğal gaz konforunu yaşayacak
Samandağ'da ehliyetsiz kamyon sürücüsüne para cezası

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Burdur'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Burdur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Burdur'da konuştu:

BURDUR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Bugün Türkiye savunma sanayisinde sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamıyor, aynı zamanda dünyada bu teknolojinin gelişimine, büyümesine ve tüm dünya mazlumlarına umut olmasına, dünyada adaletin tesis edilmesi için hizmetkar oluyor, öncülük ediyor." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Burdur'a gelen Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanlığı'nda 3. Kademe İl Yönetim Kurulu ve 3 Kademe İlçe Başkanları toplantısına katıldı.

Büyükgümüş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, terör örgütünün yaptığı girişimler, kirli oyunlara rağmen, ülkede birliği, beraberliği, kardeşliği 23 yılda daha da güçlendirdiklerini belirtti.

İkinci stratejik kazanımın savunma sanayisi inşa etmek olduğunu dile getiren Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Milli savunma sanayimiz ile birlikte daha önce bu insansız hava araçlarına dair teknolojileri ki terörle mücadelede en çok kullandığımız, en çok oyun değiştirici nitelikte olan, teknoloji ve sahadaki etkinliğimiz insansız hava araçlarıyla yakaladığımız ivme oldu. Bunu biz yurt dışından bir ülkeden ithal etmek durumundaydık ve ne hikmetse özellikle terörle mücadelede yoğun olarak kullandığımızda bu araçların ekranlarının karardığına, bir parça değişimine ihtiyaç olduğunda aylarca bu yenilenmenin sağlanmadığına şahitlik ettik. Bugün Türkiye savunma sanayisinde sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamıyor, aynı zamanda dünyada bu teknolojinin gelişimine, büyümesine ve tüm dünya mazlumlarına umut olmasına, dünyada adaletin tesis edilmesi için hizmetkar oluyor, öncülük ediyor."

Büyükgümüş, birlik ve beraberliği güçlendirecek adımlarla, silahların gömülmesiyle, terörün tasfiyesiyle Türkiye'nin önemli bir ivme kazanacağını dile getirdi.

Üçüncü kazanımın sınır ötesi harekatlarla elde edilen stratejik başarı olduğunu ifade eden Büyükgümüş, "15 Temmuz 2016 darbe girişiminin hemen ardından başlatılan uluslararası sınır ötesi harekatlarla Türkiye, Suriye ve Irak'ta artık terör tehdidi kapıya gelmeden, kaynağında terör tehdidini yok edecek bir girişim başlattık ve bunun sonuçlarını da güvenliğimiz ile uluslararası diplomaside çok aktif bir şekilde gördük." dedi.

Kanıt isteyenlere Şırnak Gabar Dağı'nı örnek gösterdiklerine dikkati çeken Büyükgümüş, petrol aramayı başlattıklarını, oradaki yeraltı ve yerüstü zenginliklerini milletle buluşturarak turistik gezi yapmayı bile mümkün hale getirdiklerini söyledi.

Elde edilen başarı ve stratejilerle Gabar'ı terörden temizlediklerini ve bugün orada Türkiye’nin petrol ihtiyacının yüzde 10'u kadar bir kaynağı elde ettiklerini vurgulayan Büyükgümüş, "Burada yılda 3 milyar dolardan fazla bir imkanı, kabiliyeti, zenginliği milletimizle buluşturmamız mümkün oluyor. Bunun gibi daha niceleri var, buna yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Büyükgümüş, "Terörsüz Türkiye"nin refah demek olduğunu, büyük ve güçlü Türkiye yolunda atılmış çok büyük bir adım olduğunu kaydetti.



Yurt Dünya 29.11.2025 17:06:20 0
Anahtar Kelimeler: ak parti genel başkan yardımcısı büyükgümüş burdur'da konuştu:

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Vali Yılmaz Bir Yıl Daha Görev Yapacak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da sağanak ve dolu etkili oluyor

2

Niğde'de kalp krizi sonucu ölen İlçe Jandarma Komutanı Deniz'in cenazesi Adana'da defnedildi

3

Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

4

Adana'da "Toprağa Saygı" yürüyüşü düzenlendi

5

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Burdur'da konuştu:

6

Anamur'da meyve ağaçlarında budama ve terbiye kursu tamamlandı

7

Hatay'da depremden etkilenen kadın girişimciler ürünlerini sergiledi

8

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

9

Sumbas bu kış doğal gaz konforunu yaşayacak

10

Samandağ'da ehliyetsiz kamyon sürücüsüne para cezası