AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu

KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

Bazı programları kapsamında kente gelen Kaya, ilk olarak Bizim Aile Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi ile Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevini ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaya, daha sonra şehit Sinan Yemşen'in ailesini ziyaret etti.

Şehidin annesi Tülay ve babası Ali Yemşen ile bir süre sohbet eden Kaya, aileye Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Aile, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarına geçen Kaya, evlerine yerleşen depremzedelerle bir araya geldi.

Bacak ailesini de ziyaret eden Kaya, aileye yeni yuvalarında huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.



