AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi

HATAY - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Hatay Arkeoloji Müzesi'nde yürütülen iyileştirme ve yenileme çalışmalarını inceledi.

Yayman, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çalışma başlatılan müzeyi ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Yayman, incelemesinin ardından gazetecilere, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesindeki çalışmaların titizlikle devam ettiğini söyledi.

Müzenin, dünyanın en önemli mozaik müzelerinden olduğunu belirten Yayman, şöyle konuştu:

"Müzemiz, Hatay'ın tarihsel ve kültürel zenginliğini, geleneğini folklorunu ortaya koymaktaydı. Tüm şehrimiz gibi maalesef müzemiz de çok büyük hasar aldı. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanı'mız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un çalışmalarıyla inşallah yıl sonunda müzemizin bir bölümünü faaliyete açacağız. Müzemizde depremden önce toplam 37 bin eser vardı. İnşallah müzemiz açıldığında bu sayıyı da 40 bine çıkartıp yeni bölümler açmak suretiyle Hatay Arkeoloji Müzesi'ni inşallah hak ettiği yere bir kez daha getireceğiz."

Yayman'a incelemesinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Dinç, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve Müze Müdürü Ali Çelikay eşlik etti.



22.02.2026 11:39:15
