AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Osmaniye'de iftar programında konuştu:

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması Antalya'da protesto edildi
Kumluca'da şehit ve gazi ailelerine iftar verildi
Vali Şahin, şehit yakınları ve gaziler ile iftar programında bir araya geldi
Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret
Osmaniye’de geleneksel sokak iftarı
Koç Holding 62. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
TSK Mehmetçik Vakfı, Adana'da mevlit okuttu
MHP Feke İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi
AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi
OSMANİYE - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Bir sonraki seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı'mızı başkan yapmak suretiyle Osmaniyelinin, vatandaşlarımızın ve 81 vilayetimizin istediğini hep birlikte hayata geçireceğiz." dedi.

Yayman, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığınca parti binası önünde düzenlenen "Teşkilat Vefa İftar Yemeği ve Bayramlaşma" programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada vatandaşlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını ileten Yayman, Bahçeli'nin memleketinde olmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

Yayman, AK Parti'nin millet tarafından kurulduğunu belirterek, "Bir sonraki seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı'mızı başkan yapmak suretiyle Osmaniyelinin, vatandaşlarımızın ve 81 vilayetimizin istediğini hep birlikte hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünü kutlayan Yayman, "Çanakkale, 'Sen, ben yok biz var, vatan var, bayrak var' diyenlerin, bu vatan uğruna şehit düştükleri yerdir. Çanakkale şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet, şükran ve duayla anıyoruz. Onlar, onların kahramanlıkları olmasaydı vatanımız emperyalistler tarafından işgal edilecekti." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, bölgedeki gelişmelere ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Emperyalistler yeniden şimdi bölgemize gelmiş durumdalar. Bu emperyalistlere karşı Çanakkale'de nasıl bir ve beraber karşı durduysak bugün de inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iç cephemizi güçlendireceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız ve Allah nasip ederse inşallah bayrağı indirmeyeceğiz, ezanı susturmayacağız ve vatanımızı asla ama asla böldürmeyeceğiz."

Yayman, yaklaşan Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Programda, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa da konuşma yaptı.



