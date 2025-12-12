AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu 8. Isparta Kitap Fuarı'nda konuştu:

İlginizi Çekebilir

ISPARTA - AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, okumanın bireyi ve toplumu geliştiren en önemli alışkanlık olduğunu belirterek, "Okuduğumuz takdirde aydınlanıyoruz, kendimizi keşfediyoruz, içinde bulunduğumuz dünyayı ve geleceği idrak edebiliyoruz." dedi.

Yenişehirlioğlu, Isparta'daki Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 8'incisi düzenlenen "Kitap Fuarı"ndaki söyleşide, kitabın insan hayatındaki yerinin tartışılmaz olduğunu belirtti.

Kitap fuarlarının büyük emek ve hazırlık gerektiren kültürel organizasyonlar olduğuna işaret eden Yenişehirlioğlu, fuarların yazarlar ve okurları buluşturarak önemli bir kültür hizmeti sunduğunu belirtti.

Yenişehirlioğlu, önemli yazarları bir araya getirmenin kolay olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kitap hayatımızda son derece önemli. Bir insanı yüceltirken de eleştirirken de yine kitap üzerinden cümleler kurarız. İnandığımız dinin bize yol gösteren bir kitaba sahip olması, kitabın hayatımızdaki yerini gösteriyor. Efendimize gelen ilk emrin 'oku' olması başlı başına bir mucize. Okumak, bireyi ve toplumu geliştiren en önemli alışkanlık. Okuduğumuz takdirde aydınlanıyoruz, kendimizi keşfediyoruz, içinde bulunduğumuz dünyayı ve geleceği idrak edebiliyoruz."

Dijital dünyanın yaygınlaşmasına rağmen fiziki kitabın yerinin doldurulamayacağına dikkati çeken Yenişehirlioğlu, kitapların okurları tanımadığı insanlarla coğrafyalarla ve düşünce dünyalarıyla buluşturduğunu anlattı.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Yenişehirlioğlu, toplumun gelişmesinin yolunun okumaktan geçtiğini sözlerine ekledi.

8. Isparta Kitap Fuarı, 21 Aralık'ta sona erecek.



