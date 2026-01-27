AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Debgici, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Debgici, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze" kategorisinde foto muhabiri Y.M. Al-Yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor" fotoğrafını seçen Debgici, "Portre" kategorisinde Gerald Anderson imzalı "Yüz aynası" karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafına oy veren Debgici, "Spor"da Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunay'a inat" ve "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarını beğendi.



"Yılın Kareleri" yarışmasının çok kıymetli olduğunu dile getiren Debgici, Gazze'ye ait fotoğrafların kendisini derinden etkilediğini, her birinin ayrı anlam ve estetik taşıdığını söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.