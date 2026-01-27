İlginizi Çekebilir

Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı
İstikbal yeni sezon koleksiyonlarını İstanbul Mobilya Fuarı'nda sergiliyor
İş Bankası'ndan uluslararası piyasalarda mavi tahvil ihracı
Yıldız Kaşifleri'nin ikinci dönemine 830 öğrencinin yer aldığı 167 takım başvurdu
Adana'da çocuklar kamyonlarla getirilen karla eğlendi
Hatay Valisi Masatlı, Yeşilay Şube Başkanı Kuyubaşıoğlu'nu kabul etti
Bucak Halk Kütüphanesi'ni geçen yıl 11 Bin 439 okuyucu ziyaret etti
Antalya'da sağanak ve fırtınanın etkili olduğu Kaş ile Manavgat ilçelerinde hasar tespiti yapılıyor
Karmod yağmur suyu hasadı depolama tankı projelerini sürdürüyor
Mersin Silifke'de sağanak ve dolu etkili oluyor

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Debgici, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Debgici, AA

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Debgici, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Debgici, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze" kategorisinde foto muhabiri Y.M. Al-Yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor" fotoğrafını seçen Debgici, "Portre" kategorisinde Gerald Anderson imzalı "Yüz aynası" karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafına oy veren Debgici, "Spor"da Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunay'a inat" ve "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarını beğendi.

"Yılın Kareleri" yarışmasının çok kıymetli olduğunu dile getiren Debgici, Gazze'ye ait fotoğrafların kendisini derinden etkilediğini, her birinin ayrı anlam ve estetik taşıdığını söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.



Yurt Dünya 27.01.2026 16:05:28 0
Anahtar Kelimeler: ak parti kahramanmaraş milletvekili debgici aa'nın "yılın kareleri" oylamasına katıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Havalimanı istiyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı

2

İstikbal yeni sezon koleksiyonlarını İstanbul Mobilya Fuarı'nda sergiliyor

3

İş Bankası'ndan uluslararası piyasalarda mavi tahvil ihracı

4

Yıldız Kaşifleri'nin ikinci dönemine 830 öğrencinin yer aldığı 167 takım başvurdu

5

Adana'da çocuklar kamyonlarla getirilen karla eğlendi

6

Hatay Valisi Masatlı, Yeşilay Şube Başkanı Kuyubaşıoğlu'nu kabul etti

7

Bucak Halk Kütüphanesi'ni geçen yıl 11 Bin 439 okuyucu ziyaret etti

8

Antalya'da sağanak ve fırtınanın etkili olduğu Kaş ile Manavgat ilçelerinde hasar tespiti yapılıyor

9

Karmod yağmur suyu hasadı depolama tankı projelerini sürdürüyor

10

Mersin Silifke'de sağanak ve dolu etkili oluyor