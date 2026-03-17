AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Osmaniye'de konuştu:

AK Parti Mersin İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi

AK Parti Mersin İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi

AK Parti Mersin İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi

MERSİN - Mersin'de AK Parti Mersin İl Başkanlığınca bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Parti binasındaki programa AK Parti Mersin Milletvekilleri Nureddin Nebati, Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez ve Hasan Ufuk Çakır, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Nebati, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının bereket ve rahmetle geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada yer aldığını ifade eden Nebati, "Türkiye'nin etrafında ateş ve katliamlar var. Gazze'yi, Filistin'i unutmadık. 15 gündür kapanan Mescid-i Aksa'yı biliyoruz, unutmadık çünkü biz bu coğrafyanın, milletin, ümmetin ve insanlığın sesiyiz." dedi.

Büyükşehir Belediyesine ait aşevinde hazırlanan kavurmada tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmesine tepki gösteren Nebati, "CHP'li belediyeye bizi mahkum etmemek için teşkilatlarımız çalışmalarını ortaya koyarken inşallah vatandaşlarımız da seçimlerde gerekli tutumlarını sergiler." dedi.

Çakır da kentte ramazan ayı boyunca durmadan çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Köy, çadır, kasaba ulaşmadığımız kimse kalmadı. İddia ediyoruz ilk genel seçimde Sayın Cumhurbaşkanı'mızı yüzde 60'ın üzerinde oyla yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız. İnancımız da inadımız da bu. Ondan sonra da Mersin Büyükşehir Belediyesinin binasına Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini asacağız. Hayırlı bayramlar diliyorum."

Kıratlı ve Söylemez de vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

AK Parti İl Başkanı Aldemir ise ramazan ayında kentte çok sayıda program gerçekleştirdiklerini anlattı.

Konuşmaların ardından katılımcılar birbirleriyle bayramlaştı.



İlginizi Çekebilir

1

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması Antalya'da protesto edildi

2

Kumluca'da şehit ve gazi ailelerine iftar verildi

3

Vali Şahin, şehit yakınları ve gaziler ile iftar programında bir araya geldi

4

Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret

5

Osmaniye’de geleneksel sokak iftarı

6

Koç Holding 62. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

7

TSK Mehmetçik Vakfı, Adana'da mevlit okuttu

8

MHP Feke İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi

9

AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi

10

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Osmaniye'de konuştu: