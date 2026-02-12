İlginizi Çekebilir

Happy Place to Work Türkiye CHRO 100 Ödülleri sahiplerini buldu
Logo Yazılım mikro işletmeler için "Pera" uygulamasını geliştirdi
Devrim Erbil'in sanat yolculuğu beyaz perdeye taşınıyor
Isparta'da cezaevi nakil aracının devrildiği kazada 11 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı
Honda'nın Prelude modeli hibrit gücüyle yeniden yollara çıkıyor
Bozyazı ilçesinde orman personeline başarı belgesi verildi
Eminevim'e IRBA'dan uluslararası ödül
Hatay'da bir tırda 5 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi
Algün İnşaat'ın Ataşehir Projesi'nde hafriyat çalışmaları başladı

AK Parti Seyhan Kadın Kolları'ndan Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e destek

AK Parti Seyhan Kadın Kolları

AK Parti Seyhan Kadın Kolları'ndan Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e destek

ADANA - AK Parti Seyhan Kadın Kolları üyeleri, sosyal medyada yapılan paylaşımla hedef alınan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek için bir araya geldi.

Partilerinin Seyhan İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen kadınlar, giydikleri yöresel kıyafetlerle Akgün'e destekte bulundu.

İlçe Kadın Kolları Başkanı Sümeyra Özdemir, yaptığı açıklamada, kadınların kıyafetleri ve yaşam tarzları üzerinden yapılan değerlendirmelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kadının inancı, kültürü ve tercihi üzerinden yapılan eleştirilerin yalnızca kişiyi değil temsil ettiği değerleri de hedef aldığını kaydeden Özdemir, "Değerlerimizle var olmaktan, inancımızla ve kimliğimizle kamusal hayatta yer almaktan geri durmayacağız. Kadınların kıyafeti değil, emeği, hizmeti ve duruşu konuşulmalıdır." ifadelerini kullandı.



Yurt Dünya 12.02.2026 11:34:45 0
Anahtar Kelimeler: ak parti seyhan kadın kolları'ndan mihalgazi belediye başkanı güneş'e destek

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Hesap Verilebilirlik Üzerine…
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Kardeşlik Alayları Yeniden Kuruluyor: 9 Şubat’ın Tarihi Kodları
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Happy Place to Work Türkiye CHRO 100 Ödülleri sahiplerini buldu

2

Logo Yazılım mikro işletmeler için "Pera" uygulamasını geliştirdi

3

Devrim Erbil'in sanat yolculuğu beyaz perdeye taşınıyor

4

Isparta'da cezaevi nakil aracının devrildiği kazada 11 kişi yaralandı

5

Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı

6

Honda'nın Prelude modeli hibrit gücüyle yeniden yollara çıkıyor

7

Bozyazı ilçesinde orman personeline başarı belgesi verildi

8

Eminevim'e IRBA'dan uluslararası ödül

9

Hatay'da bir tırda 5 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi

10

Algün İnşaat'ın Ataşehir Projesi'nde hafriyat çalışmaları başladı