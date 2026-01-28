AK Parti Osmaniye İl Başkanı Binboğa: Vatandaşlarımız yeni evlerinde huzurla yaşıyor

İlginizi Çekebilir

AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa, Akyar TOKİ Konutları’nda yapılan konut teslimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni adıyla Murat Kurum Bey Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Binboğa, konutların tamamının hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti.
Başkan Binboğa, “Bugün Akyar TOKİ Konutları’ndayız. Burası artık Murat Kurum Bey Mahallesi olarak anılıyor. Burada tüm konutların teslimini çok şükür gerçekleştirdik. Biz bu işin siyasetini değil, icraatını yapıyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem sonrası sürece verdiği öneme dikkat çeken Binboğa, “Birileri ‘Siz bu enkazın altında kalırsınız’ dedi. Ancak Cumhurbaşkanımız, ‘Ben hiçbir vatandaşımı enkazın altında bırakmam’ diyerek süreci başından sonuna kadar takip etti ve tüm imkânlarıyla konutları tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim etti” ifadelerini kullandı.
Konutların teslim edilmesinin ardından mahallede yaşamın başladığını vurgulayan Binboğa, “Vatandaşlarımız burada mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Bizler de AK Parti Osmaniye İl Teşkilatı olarak her zaman Cumhurbaşkanımızın emrinde, durmadan, yorulmadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Osmaniye 28.01.2026 10:52:00 0
