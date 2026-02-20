Ak Partili Mustafa Şen: Deprem bölgesinde yeniden şehirler kurduk

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkez AR-GE ve Eğitimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Osmaniye İl Binası’nda düzenlenen “Yeni Evim, İlk İftarım” programı kapsamında basın toplantısı gerçekleştirdi. Şen, konuşmasında deprem çalışmaları, kentsel dönüşüm, “terörsüz Türkiye” süreci ve af tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şen, depremin Türkiye’nin en önemli meselelerinden biri olduğunu belirterek, hükümetin başından beri kentsel dönüşüm projeleriyle depreme hazırlık amacıyla yoğun çaba gösterdiğini söyledi. Şen, “Biz hükümet olarak Ak parti hükümeti olarak ve Cumhur ittifakı hükümeti olarak baştan beri büyük kentsel dönüşümler yaparak, depreme karşı hazırlıklı olalım diye bir çaba içerisinde olduk. Lakin bu ülkenin muhalefeti o yeniden yapalım dediğimiz mahallelerde eylemler yaparak buna engel olmaya çalıştılar. Mahkemelere vererek engel olmaya çalıştılar. Maalesef ve maalesef o mahalleler depremde çok ağır hasar aldı, oralarda canlarımızı kaybettik. Çok üzücü bir şey ama bu böyle oldu. Ama sadece oralarda mı hayır ülkenin çeşitli yerlerinde başta İstanbul olmak üzere 1 milyon 200 bin - 1 milyon 300 bin civarında depreme dayanıklı yeni kentsel dönüşüm evleri, orada adı deprem dönüşümü değil ama kentsel dönüşüm evleri, binaları yapılarak vatandaşlarımıza teslim edildi. Onlar depreme dayanıklı binalar. İsterdik ki buralarda da öyle olabilmiş olsaydı. Fakat bizim muhalefetimiz böyle bir muhalefet. Halkı bizatihi galeyana getirerek eylem yaparak yerinde mahallede engel oldu, mahkemelere verdi.

Fakat deprem olduktan sonra onların da aklı başlarına geldi ama çok geç oldu. Keşke biz o dönüşümleri yapabilseydik o mahkemeler olmasaydı o eylemler o kadar çıkışlar olmasaydı o binaları baştan sona yıkıp yeniden yapsaydık, burada örneklerini gördüğünüz gibi 8 şiddetinde depreme dayanıklı binalar sağlıklı güzel huzurlu güvenli binalar yapabilmiş olsaydık. Oradan bir yerden başladık. Ve 455 Bin konutu üç senede yaptık vatandaşlarımıza teslim ettik. Sadece 455 bin ev değil, o sokağı da yapıyorsunuz, caddeleri de, oradaki hastaneyi de yapıyorsunuz. Oradaki alt yapıyı, okulu, sağlık ocağını yapıyorsunuz, yapıyorsunuz da yapıyorsunuz. Yani çocukların ya da vatandaşlarımızın gidip biraz dinlenebilecekleri parklara varıncaya kadar her şeyi yapıyorsunuz. Yeniden şehir yapıyorsunuz. Bu Cumhur İttifakı’nın bir başarısıdır. Bu muhalefete kalsaydı, gördünüz işte 40 - 50 tane konteynır göndermişler bunu bir iş olarak söylüyorlar. İnsan bunu söylemeye utanır. Bir tarafta 455 bin ev bağımsız birim teslimi ve öbür tarafı da 30 tane 40 tane 50 tane konteyner vermişler. Diyeceksiniz ki onlar hükümet değil mantıklı olalım doğru ama Yüzlerce belediyeleri var, Türkiye’nin büyük belediyeleri muhalefette. Dünyanın imkânlarını aktarıyor devlet belediyelere. Onlar da deprem bölgesinde bu aktarımları yapabilirlerdi. İşte Hatay'da bir cami yapılacaklardı, hala başlamamışlar, böyle bir şey olabilir mi? Biz işimize bakacağız diyor cumhurbaşkanımız muhalefet bizi ilgilendirmiyor en fazla bu kadar ilgilendiriyor bundan fazlası ilgilendirmiyor, biz işimize bakacağız artık bundan sonra bu tip meselelerde kimin ne dediğine de bakmayacağız. Oradaki ihtiyaca bakacağız o ihtiyaç deprem binaları, deprem mahallesi, deprem sokağı gerekiyorsa yapılacak ve kimsenin sözü de dinlenilmeyecek. Çünkü hiçbir söz hiçbir candan daha kıymetli değil. Bunu deprem bize maalesef bir daha öğretti. Diğer taraftan esas önemli olan deprem psikolojisidir. Görebildiğim kadarıyla şehirlerimiz deprem psikolojinin üzerlerine atmışlar. Çok şükür ediyorum en önemli şey budur, öbür türlü bir depresyona sokar ve kısır döngü içerisinde kalın vatandaşımız. Vatandaşımız deprem psikolojisini atmışlar önlerine bakıyorlar istikballerine bakıyorlar çocuklarına torunlarına bakıyorlar, geleceğe bakıyorlar ve büyük bir ümitle de büyük bir gayretle de koşuyla da işlerine sarılmışlar en önemli şey bulduk deprem bölgesinde bunları görürüz.” Dedi.

Milletvekili Mustafa Şen konuşmasının devamında ‘Terörsüz Türkiye’ kamuoyunda tartışılan “umut hakkı” konusuna da değerlendirmelerde bulundu. Şen, bugün iftarını yeni yapılan deprem konutlarında vatandaşlarla birlikte yapacak.