AK Parti'li Yayman: Diplomasi masası kurulmalı, barışa fırsat tanınmalıdır

İlginizi Çekebilir

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması Antalya'da protesto edildi
Kumluca'da şehit ve gazi ailelerine iftar verildi
Vali Şahin, şehit yakınları ve gaziler ile iftar programında bir araya geldi
Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret
Osmaniye’de geleneksel sokak iftarı
Koç Holding 62. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
TSK Mehmetçik Vakfı, Adana'da mevlit okuttu
MHP Feke İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi
AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Osmaniye'de konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, “ABD ile İran arasındaki görüşmeler, İsrail’in bölgedeki tavrı savaşla değil, müzakereyle çözülmesi gerekiyor. İran’ın, Türkiye dahil komşu ülkelere yaptığı saldırılarını da asla tasvip etmiyoruz. Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanımızın başkanlığında diplomasi masası hemen kurulmalı; muhakkak barışa bir fırsat tanınmalıdır” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, bir dizi ziyaret için geldiği Osmaniye’de, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Yayman’ı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa, OsmaniyeMilletvekili Seydi Gülsoy ve Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin ve partililer karşıladı. Ziyaretin ardından bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yapan Yayman, uluslararası düzenin ciddi şekilde sarsıldığını, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını onaylamadıklarını söyledi.

‘BİZ TARİHİN DOĞRU TARAFINDAYIZ’

Bölgedeki sorunların müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini belirten Yayman, “Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği gibi; biz barıştan ve diplomasiden yanayız. Masada olan konular bellidir. Uranyum zenginleştirme, füze sistemlerinin yok edilmesi, güvenlik sorunları ve ABD ile İran arasındaki görüşmeler, İsrail’in bölgedeki tavrı savaşla değil, müzakereyle çözülmesi gerekiyor. Türkiye olarak Rusya-Ukrayna savaşında da tarihin doğru tarafındaydık. Esad rejiminin Suriye’de yaptığı iç savaşta da Kaddafi devrilirken emperyalistlerin Libya’nın petrolünü almak isterken de tarihin doğru tarafındaydık” diye konuştu.

SAVAŞ TÜM BÖLGEYE YAYILMAK İSTENİYOR’

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını onaylamadıklarını kaydeden Yayman, şunları söyledi: “İran’ın, Türkiye dahil komşu ülkelere yaptığı saldırılarını da asla tasvip etmiyoruz. Bunlar doğru değildir, Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanımızın başkanlığında diplomasi masası hemen kurulmalı; muhakkak barışa bir fırsat tanınmalıdır. İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımı unutturmak için savaşı bölgeye yayma stratejisini görüyoruz. İsrail, Gazze’de öldürülen çocukları, kadınları, yoksul ve masum insanları unutturmak için savaşı tüm bölgeye yaymak istiyor. Bir anlamda 3’üncü Dünya Savaşını çıkarmak istiyor. Dolayısıyla burada hepimizin, dünyanın ihtiyacı olan konu diplomasinin bir an önce gündeme gelmesi, Gazze’deki soykırımın bir an önce durdurulmasıdır.”

‘SAVAŞIN KAZANANI, BARIŞIN KAYBEDENİ YOKTUR’

Dünyanın büyük bir istikrarsızlık yaşadığına dikkati çeken Yayman, şöyle konuştu:

“İran’dan sonra Lübnan’a yapılan saldırılar asla tasvip edilemez. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle; ‘Savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni yoktur” diyoruz. Bir takım devletler sanki terör örgütüymüşçesine bazı ülkelerin devlet başkanlarını kendi ülkelerinden çıkarıyor ve o ülkelere karşı saldırılarda bulunuyorlar. Bunlar onaylamak asla mümkün değildir. Dolayısıyla merkez ülke Türkiye’nin konumu çok daha fazla artmıştır, artmaya devam etmektedir. Türkiye’nin ve dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu şey, bölgeyi fırtınalı denizlerden koruyacak ve güvenli limana çıkaracak olan kaptandır. O kaptan da Recep Tayyip Erdoğan’dır, Cumhur İttifakıdır ve Devlet Bahçelidir.”



Osmaniye 18.03.2026 19:28:00 0
YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Her Şey Güzellikle Olur
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çok Okuyan mı, Çok Gezen mi Bilir?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Değişim ve Konformizm

İlginizi Çekebilir

1

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması Antalya'da protesto edildi

2

Kumluca'da şehit ve gazi ailelerine iftar verildi

3

Vali Şahin, şehit yakınları ve gaziler ile iftar programında bir araya geldi

4

Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret

5

Osmaniye’de geleneksel sokak iftarı

6

Koç Holding 62. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

7

TSK Mehmetçik Vakfı, Adana'da mevlit okuttu

8

MHP Feke İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi

9

AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi

10

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Osmaniye'de konuştu: