İlginizi Çekebilir

Rossmann'ın çekilişinde büyük ödül sahibini buldu
Salt Araştırma Fonları kapsamında desteklenen projeler tanıtıldı
Alanya'da kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Antalya Valisi Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Akasya AVM'den yarıyıl tatiline özel program
Tescillenen 8 tropikal meyve çeşidi Milli Çeşit Listesi'ne girdi
Kaş'ta karla kaplanan orman güzel görüntü oluşturdu
EY Vergi Risk ve Uyuşmazlık Araştırması yayımlandı
Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili kentteki çalışmaları anlattı
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Akasya AVM'den yarıyıl tatiline özel program

Akasya AVM

Akasya AVM'den yarıyıl tatiline özel program

İSTANBUL - Akiş GYO bünyesindeki Akasya AVM, sömestr tatiline özel çocuklar ve aileleri için oyun, keşif, kültür ve sanatı bir araya getiren etkinlik programı hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca kültür, sanat ve eğlence odağında etkinlikler düzenleyen Akasya, yarıyıl tatilinde de ailece geçirilen zamanı daha anlamlı hale getirmeyi amaçlıyor.

Akasya'nın 17-30 Ocak arasında düzenlenecek yarıyıl tatili programı kapsamında, Küçük Prens Atölyeleri, LEGO Deneyim Alanı ve Miniso'ya özel etkinlikler çocuklarla buluşturulacak. Programda yer alan atölye ve deneyim alanları, çocukların hayal gücünü destekleyen eğlenceli ve öğretici içerikler sunacak.

Küçük Prens Atölyeleri'nde 4-9 yaş arası çocuklar, Küçük Prens'in dünyasından ilham alan yaratıcı çalışmalarla buluşacak. Atölyelere katılan ziyaretçiler, Akasya Kültür Sanat'ta (AKS) geçerli indirimlerden de yararlanabilecek.

Program kapsamında 28 Ocak'ta Miniso'ya özel düzenlenen etkinlikte, hediye çarkı ve çocuklara yönelik figür boyama çalışmaları yer alacak.

Yarıyıl tatilinin son günlerine denk gelen 29-31 Ocak arasında da LEGO Deneyim Alanı 5-9 yaş arası çocuklara yönelik hizmet verecek. Yaparak öğrenmeyi teşvik eden bu alanda çocukların yaratıcılıklarını geliştirme imkanı bulacağı etkinlikler düzenlenecek.

- AKS'de kültür ve sanat odaklı yarıyıl

Akasya'nın kültür-sanat platformu AKS de yarıyıl dönemine özel içerikleriyle dikkati çekiyor. Bu kapsamda, çocuklar ve ailelere yönelik hazırlanan tiyatro festivaliyle Küçük Prens Atölyeleri, yarıyıl tatili boyunca ziyaret edilebilecek.

Yarıyıl tatili süresince her gün sergiyle eş zamanlı olarak sahnelenecek tiyatro oyunları sayesinde ziyaretçiler aynı gün içinde hem sergi deneyimini yaşayabilecek hem de sahne sanatlarıyla buluşabilecek.



Ekonomi 13.01.2026 14:02:24 0
Anahtar Kelimeler: akasya avm'den yarıyıl tatiline özel program

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Doğru Bir Tanedir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Rossmann'ın çekilişinde büyük ödül sahibini buldu

2

Salt Araştırma Fonları kapsamında desteklenen projeler tanıtıldı

3

Alanya'da kaçak elektronik sigara ele geçirildi

4

Antalya Valisi Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

5

Akasya AVM'den yarıyıl tatiline özel program

6

Tescillenen 8 tropikal meyve çeşidi Milli Çeşit Listesi'ne girdi

7

Kaş'ta karla kaplanan orman güzel görüntü oluşturdu

8

EY Vergi Risk ve Uyuşmazlık Araştırması yayımlandı

9

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili kentteki çalışmaları anlattı

10

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı