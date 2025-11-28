İlginizi Çekebilir

Adana'da restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Hatay'da veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et ele geçirildi
Mersin'de bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Mersin'de temaslarda bulundu
Bucak'ta vatandaşlar kan bağışı kampanyasına destek verdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adana'da Sivil Toplum Buluşması programında konuştu:
Kahramanmaraş'ta kadınlara "Güven toplumunun inşası, şiddetin anatomisi ve çözüm yolları" eğitimi verildi
"81 İlde 81 Orman" projesi Çanakkale ile devam ediyor
Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti

Akbank AKON sistemini şahıs şirketlerinin kullanımına açtı

Akbank AKON sistemini şahıs şirketlerinin kullanımına açtı

Akbank AKON sistemini şahıs şirketlerinin kullanımına açtı

İSTANBUL - Akbank, taşıt kredisi süreçlerini hızlandıran AKON Taşıt Kredisi Sistemi'ni bireysel müşterilerinin ardından KOBİ'lerin de kullanımına sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, taşıt kredisi süreçlerini iyileştirerek finansmana erişimi kolaylaştıran sistemin hizmet alanını genişletti.

Ticari AKON sistemiyle şahıs şirketleri, uçtan uca dijital bir süreçle anlaşmalı AKON bayileri üzerinden kredi başvurusu yapabiliyor ve işlemlerini dakikalar içinde tamamlayabiliyor.

Sistem, bayilerle Akbank'ın dijital kanal altyapısı arasındaki entegrasyonla hızlı, güvenli ve minimum belge gerektiren bir süreç sağlıyor. Bu sayede, şahıs şirketine sahip müşteriler, hem zaman kaybetmeden araç sahibi olabiliyor hem de operasyonel yüklerini azaltarak işlerine odaklanabiliyor.

Akbank, Ticari AKON ile ticari taşıt kredisi pazarındaki dijital dönüşümü hızlandırırken, KOBİ'lerin nakit akışlarını planlamasını ve yatırımlarını zamanında hayata geçirmesini desteklemeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, Türkiye ekonomisinde üretim gücünün önemli bölümünü üstlenen şahıs şirketlerinin, hızlı, kolay ve güvenilir finansmana erişiminin büyük önem taşıdığını belirtti.

Ticari AKON Sistemi ile müşterilerinin krediye ulaşma deneyimini yeniden tasarladıklarını aktaran Bektaş, "Bayi ekranları üzerinden dakikalar içinde tamamlanan süreç, hem yatırım kararlarını hızlandırıyor hem de ticari hayatın dinamizmine uyum sağlıyor. Akbank olarak KOBİ'lerimizin ve tüm ticari işletmelerimizin büyüme yolculuklarında yanında olmaya, dijital çözümlerimizle işlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.




Ekonomi 28.11.2025 13:51:35 0
Anahtar Kelimeler: akbank akon sistemini şahıs şirketlerinin kullanımına açtı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Egzozu Patlak Motorlardan Bıktık Artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

2

Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

3

Hatay'da veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et ele geçirildi

4

Mersin'de bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü

5

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Mersin'de temaslarda bulundu

6

Bucak'ta vatandaşlar kan bağışı kampanyasına destek verdi

7

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adana'da Sivil Toplum Buluşması programında konuştu:

8

Kahramanmaraş'ta kadınlara "Güven toplumunun inşası, şiddetin anatomisi ve çözüm yolları" eğitimi verildi

9

"81 İlde 81 Orman" projesi Çanakkale ile devam ediyor

10

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti