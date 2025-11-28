Akbank AKON sistemini şahıs şirketlerinin kullanımına açtı

İSTANBUL - Akbank, taşıt kredisi süreçlerini hızlandıran AKON Taşıt Kredisi Sistemi'ni bireysel müşterilerinin ardından KOBİ'lerin de kullanımına sundu.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, taşıt kredisi süreçlerini iyileştirerek finansmana erişimi kolaylaştıran sistemin hizmet alanını genişletti.



Ticari AKON sistemiyle şahıs şirketleri, uçtan uca dijital bir süreçle anlaşmalı AKON bayileri üzerinden kredi başvurusu yapabiliyor ve işlemlerini dakikalar içinde tamamlayabiliyor.

Sistem, bayilerle Akbank'ın dijital kanal altyapısı arasındaki entegrasyonla hızlı, güvenli ve minimum belge gerektiren bir süreç sağlıyor. Bu sayede, şahıs şirketine sahip müşteriler, hem zaman kaybetmeden araç sahibi olabiliyor hem de operasyonel yüklerini azaltarak işlerine odaklanabiliyor.

Akbank, Ticari AKON ile ticari taşıt kredisi pazarındaki dijital dönüşümü hızlandırırken, KOBİ'lerin nakit akışlarını planlamasını ve yatırımlarını zamanında hayata geçirmesini desteklemeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, Türkiye ekonomisinde üretim gücünün önemli bölümünü üstlenen şahıs şirketlerinin, hızlı, kolay ve güvenilir finansmana erişiminin büyük önem taşıdığını belirtti.

Ticari AKON Sistemi ile müşterilerinin krediye ulaşma deneyimini yeniden tasarladıklarını aktaran Bektaş, "Bayi ekranları üzerinden dakikalar içinde tamamlanan süreç, hem yatırım kararlarını hızlandırıyor hem de ticari hayatın dinamizmine uyum sağlıyor. Akbank olarak KOBİ'lerimizin ve tüm ticari işletmelerimizin büyüme yolculuklarında yanında olmaya, dijital çözümlerimizle işlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



