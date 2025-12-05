Akbank gönüllülük projeleriyle gençleri ve çalışanları buluşturuyor

İSTANBUL - Akbank, Şehrin İyi Hali ile gençleri, Akbanklı Gönüllüler ile çalışanlarını gönüllülük ekosisteminde buluşturarak, toplumsal sorumluluk, katılım ve dayanışma kültürünün güçlenmesine destek sunuyor.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, sürdürülebilirlik çalışmalarında kilit bir role sahip gönüllülük alanında bu yıl da güçlü bir etki yarattı.



"Sürdürülebilirlik İnsan İçin, Hepimiz İçin" anlayışıyla hareket eden banka, hem çalışanlarını hem de gençleri gönüllülük faaliyetlerinde buluşturarak Türkiye'de toplumsal sorumluluk ve dayanışma kültürünün gelişmesine katkı sunuyor.



Bankanın gençleri ilgi duydukları alanlarda sorumluluk almaya teşvik eden gönüllülük platformu Şehrin İyi Hali, 10 yılda 22 bini aşkın gence ulaştı. 2012 yılında kurulan Akbanklı Gönüllüler platformu ise bini aşkın gönüllünün katılımıyla, Türkiye'nin her yerinde etki odaklı projeler yürüttü.

- Bu yıl 215 üniversiteden 615 genç katıldı

Bu yıl Şehrin İyi Hali programı kapsamında çevre, afet dayanıklılığı, sosyal kapsayıcılık ve hayvan hakları gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren 9 sivil toplum kuruluşuyla işbirliği yapıldı. Toplam 25 gönüllülük etkinliğine, 215 üniversiteden 615 genç gönüllü katıldı. Akbanklı Gönüllüler de gençlere sahada eşlik ederek toplumsal etkiyi artırdı.

Gençler, kıyı ve doğa temizliği çalışmaları, yardıma muhtaç hayvanların yaşam koşullarını iyileştirme faaliyetleri, sürdürülebilir yaşam ve ekolojik üretim deneyimleri, afet dayanıklılığı ve psikolojik sağlamlık eğitimleri, işitme engelli ve sağır bireylerle iletişime yönelik işaret dili içerik üretimleri gibi çeşitli gönüllülük alanlarında aktif rol aldı.

Program, Buğday Derneği, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Çorbada Tuzun Olsun Derneği, Kurtaran Ev, DenizTemiz Derneği/TURMEPA, Dem Derneği, Türkiye Down Sendromu Derneği, Hayat Tamircisi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği işbirlikleriyle gençlere farklı uzmanlık alanlarında sahadan öğrenme fırsatı sundu.

Şehrin İyi Hali, gençlere toplumsal fayda üretme imkanı sunmanın yanı sıra empati, sorumluluk alma, ekip çalışması, liderlik, dayanıklılık gibi kritik öneme sahip yetkinlikleri de kazandırıyor.



Programın etkisi, yıllar içinde bir gençlik hareketine de dönüştü. Birçok katılımcı, programla başlayan gönüllülük deneyimini kariyer ve yaşam yolculuklarının önemli bir parçası haline getirdi. Sivil toplum alanında uzmanlaşmayı tercih edenlerin yanı sıra gönüllülüğü yaşam boyu süren bir değer olarak benimseyen gençlerin sayısı arttı.

Akbank, çalışanlarının gönüllülük faaliyetlerine katılımını destekleyerek toplumun ihtiyaçlarına geniş bir yelpazede katkı sunuyor. Bu yıl 10 farklı gönüllülük projesi kapsamında 300 Akbanklı gönüllü sahada yer aldı. İhtiyaç sahibi çocuklara kışlık destek sağlayan gönüllüler, elektronik atık toplama kampanyalarıyla kız çocuklarının eğitimine katkı sundu ve görme engelli üniversite adaylarına sesli betimleme ve eğitim desteği sağladı.

Akbanklı Gönüllüler, 6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgede yürütülen "Akbank Dönüşümde Gelecek Var" projesi kapsamında mobilya üretimine destek olarak ve deprem bölgesindeki ilköğretim okullarının düzenlenmesine katkı sağlayarak projeye katılım gösterdi.



Akbank Fotoğraf Kulübü'nün 2017'den bu yana sürdürdüğü "Devlet Koruması Altında Yetişen Çocuklar İçin Kişisel Albüm" projesi kapsamında da bu yıl 81 çocuk için kişisel albüm hazırlandı. Akbank'ın Redrunners koşu ekibi ise yıl boyunca düzenlenen koşularda sivil toplum kuruluşları adına bağış topladı.

Banka, gelecek dönemde gönüllülük faaliyetlerini daha geniş kitlelerle buluşturmayı ve özellikle gençlerin toplumsal dayanışmanın aktif bir parçası olabileceği yeni projeler geliştirmeyi hedefliyor.



Dijital gönüllülük modelleri, yeni STK işbirlikleri ve üniversitelere yönelik saha programlarıyla gönüllülüğün Türkiye genelinde daha yaygın bir kültüre dönüşmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

- "Türkiye'de düzenli gönüllülük oranı yüzde 6 seviyesinde"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, sürdürülebilirlik yaklaşımlarının merkezinde insanın yer aldığını, gönüllülüğü ise insana doğrudan temas eden, daha eşit, kapsayıcı ve dirençli bir toplum yaratan en güçlü araç olarak gördüklerini belirtti.

Alakoç, araştırmaların gönüllülüğün sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refah açısından önemini ortaya koyduğunu, dünya nüfusunun yüzde 15'inin her ay en az bir kez gönüllülük faaliyetine katıldığını aktardı.



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde gönüllülük faaliyetlerinin, toplam Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yaklaşık yüzde 2'sine karşılık gelen bir ekonomik değer oluşturduğunu, buna karşın Türkiye'de düzenli gönüllülük oranının henüz yüzde 6 seviyesinde yer aldığını ifade eden Alakoç, "Bu tablo, ülkemizde kurumların, bireylerin ve sivil toplumun buluştuğu güçlü platformların oluşturulmasının kritik önemini ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.



Beril Alakoç, Şehrin İyi Hali ile gençlere, Akbanklı Gönüllüler ile çalışma arkadaşlarına toplumsal dönüşümün parçası olabilecekleri kapsayıcı alanlar açtıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Her bir gönüllümüzün emeği ve dokunduğu hayatlar, Akbank'ın sürdürülebilirlik yolculuğunun en değerli çıktılarından biri. Her geçen gün büyüyen bu iki güçlü ağımızla toplumsal gelişime katkımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu vizyonla, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nü kutluyoruz."





