Akbank Mobil'de "Hisse Senedi Canlı Veri" özelliği başladı

İSTANBUL - Akbank, yatırımcıların değişen beklentilerine yanıt veren yeni adımla Akbank Mobil'de "Hisse Senedi Canlı Veri" özelliğini devreye aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, müşterilerinin değişen finansal ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla Akbank Mobil'deki yatırım çözümlerine yenisini ekledi.

Hisse Senedi Canlı Veri özelliği ve zengin piyasa içerikleri ile kullanıcılar, yatırım araçlarını anlamak, takip etmek ve tasarruflarını yatırıma dönüştürmek için tüm süreci tek ekrandan yönetebiliyor.

Banka, müşterilerine anlık fiyat takibinden, temel analiz araçlarından piyasa haberlerine kadar ihtiyaç duydukları tüm özellikleri bir arada sunuyor.

Hisse Senedi Canlı Veri özelliğiyle birlikte Akbank Mobil kullanıcıları, anlık fiyat hareketlerini canlı veriyle takip edebiliyor, zengin piyasa ve hisse içeriklerine erişebiliyor. Piyasalara ve hisse senetlerine dair haberleri takip edebilen kullanıcılar, temel analiz araçlarıyla şirket performanslarını detaylı olarak inceleyebiliyor, "kaşif" özelliğiyle hisse senedi piyasasına dair ön görülere ulaşarak yatırım kararlarını kolaylıkla verebiliyor.

Söz konusu yenilik, finansal okuryazarlığı yüksek yatırımcılara beklentilerine uygun deneyim sunarken, yatırım dünyasına yeni adım atan teknoloji odaklı kullanıcılar için ise güçlü bir rehber niteliği taşıyor.

Banka, yatırım yapmak isteyen ancak veri ve analizlere erişimde zorlanan kullanıcıların en temel ihtiyacına yanıt veriyor.

Farklı yatırım ihtiyaçlarına ve yatırımcı profillerine yönelik halihazırda ürün yelpazesi sunan Akbank Mobil, Canlı Veri ve İçerik Yönetimi özelliğini de bu ekosisteme dâhil ederek yatırım çözümlerini zenginleştiriyor.

Banka, dijital yetkinliklerini ve veri odaklı çözümlerini geliştirerek müşterilerinin finansal hedeflerine ulaşmalarında büyük destekçisi olmaya devam edecek.

- "Akbank Mobil'i uçtan uca bir yatırım rehberi olarak konumlandırmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Çift, söz konusu yenilikle, Akbanklıların yatırım süreçlerini sadeleştirmeyi ve Akbank Mobil'i uçtan uca bir yatırım rehberi olarak konumlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Çift, müşterilerin değişen beklentilerini doğru okuyarak, güven veren ve karar alma süreçlerini güçlendiren çözümler geliştirdiklerini aktararak, "Akbank Mobil'de devreye aldığımız Canlı Veri özelliği de bu yaklaşımın somut bir yansıması. Bu yeni özellik, yatırım kararının tüm bileşenlerini tek bir dijital zeminde buluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Kullanıcıların yatırımlarında daha hızlı ve daha şeffaf yapıdan yararlandığına dikkati çeken Çift, "Amacımız, her seviyeden yatırımcıya, finansal okuryazarlığı güçlendiren ve veriye eşit erişimi destekleyen bir ekosistem sunmak." değerlendirmesini yaptı.