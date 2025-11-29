İlginizi Çekebilir

Antalya'da sağanak ve dolu etkili oluyor
Niğde'de kalp krizi sonucu ölen İlçe Jandarma Komutanı Deniz'in cenazesi Adana'da defnedildi
Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Adana'da "Toprağa Saygı" yürüyüşü düzenlendi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Burdur'da konuştu:
Anamur'da meyve ağaçlarında budama ve terbiye kursu tamamlandı
Hatay'da depremden etkilenen kadın girişimciler ürünlerini sergiledi
Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Sumbas bu kış doğal gaz konforunu yaşayacak
Samandağ'da ehliyetsiz kamyon sürücüsüne para cezası

Akbank ve EBRD'den KOBİ ve genç girişimcilere destek

Akbank ve EBRD

Akbank ve EBRD'den KOBİ ve genç girişimcilere destek

İSTANBUL - Akbank ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), kadın KOBİ'leri, genç girişimcileri ve KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla 130 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank ve EBRD, KOBİ'ler için kapsayıcılık ve dijitalleşme odaklı yeni bir finansman anlaşması gerçekleştirdi.

Anlaşma kapsamında sağlanan 130 milyon dolarlık kaynak, Türkiye Women in Business (TurWiB) Programı kapsamında kadın KOBİ'lere (70 milyon dolar), Türkiye Youth in Business (TurYiB) Programı kapsamında genç girişimcilere (50 milyon dolar) ve Digital Transformation Finance Facility (DTFF) Programı kapsamında dijital dönüşümü desteklenen KOBİ'lere (10 milyon dolar) kullandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Hazine ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Muratoğlu, EBRD ile sürdürdükleri işbirliklerini farklı programlar çerçevesinde çeşitlendirdiklerini belirtti.

Akbanklı KOBİ'lere desteklerini her geçen gün artırdıklarını vurgulayan Muratoğlu, 2021 ve 2022 yıllarında EBRD'nin TurWiB programından kredi temin ederek kadın KOBİ'lere daha önce de destek sağladıklarını hatırlattı.

Muratoğlu, EBRD ile işbirliklerini sürdürmekten memnuniyet duyduklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Yeni duyurulan TurYiB programıyla genç girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıracak olmak, Akbank'ın sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında yaratacağı sosyal etkinin daha geniş çevrelere yayılmasını sağlayacak. Teknoloji yatırımları, Akbank'ın odak noktalarından birisi ve DTFF kapsamında KOBİ'lerin dijital dönüşümünün finansmanına katkı vererek, bu alandaki öncü rolümüzü korumaya devam edeceğiz."



Ekonomi 29.11.2025 13:04:38 0
Anahtar Kelimeler: akbank ve ebrd'den kobi ve genç girişimcilere destek

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Vali Yılmaz Bir Yıl Daha Görev Yapacak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da sağanak ve dolu etkili oluyor

2

Niğde'de kalp krizi sonucu ölen İlçe Jandarma Komutanı Deniz'in cenazesi Adana'da defnedildi

3

Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

4

Adana'da "Toprağa Saygı" yürüyüşü düzenlendi

5

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Burdur'da konuştu:

6

Anamur'da meyve ağaçlarında budama ve terbiye kursu tamamlandı

7

Hatay'da depremden etkilenen kadın girişimciler ürünlerini sergiledi

8

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

9

Sumbas bu kış doğal gaz konforunu yaşayacak

10

Samandağ'da ehliyetsiz kamyon sürücüsüne para cezası