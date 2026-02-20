İlginizi Çekebilir

Akbank ve KGF'den tarımsal üretime finansman desteği

İSTANBUL - Akbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF), tarım sektöründe üretimin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla "KGF Tarım Kefalet Destek Programı"nı devreye aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, KGF işbirliğiyle hayata geçirilen programla, tarım sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'ler ve üreticilerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Program kapsamında, vergi levhası bulunmayan ancak üretimini resmi belgelerle sürdüren çiftçiler ile Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından düzenlenen üretim belgelerine sahip üreticiler, KGF güvencesiyle bankanın sunduğu finansman çözümlerinden yararlanabiliyor.

KGF kefaletiyle kredi riskinin paylaşılması sağlanırken, küçük ve orta ölçekli üreticilerin bankacılık sistemine dahil olması amaçlanıyor.

Tarımsal üretimde sürekliliği desteklemeyi planlayan programla banka, küçük ölçekli çiftçilerden kurumsal işletmelere kadar uzanan geniş bir üretici kitlesine daha kapsayıcı bir finansman modeli sunuyor.

- "Tarım stratejik bir etki alanına sahip"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, tarımın gıda güvenliğinden kırsal kalkınmaya ve ekonomik gelişime uzanan stratejik bir etki alanına sahip olduğunu belirtti.

Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması için finansmana erişimin kritik bir rol oynadığını vurgulayan Bektaş, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin finansal sistemin dışında kalmaması büyük önem taşıyor. KGF ile el ele vererek hayata geçirdiğimiz bu programla her ölçekten üreticinin finansmana erişiminin önünü açıyoruz. Akbank olarak, tarımsal üretimin tüm aşamalarında üreticinin yanında duran, güvene dayalı ve sürdürülebilir bir bankacılık modeli sunmaya devam edeceğiz."



