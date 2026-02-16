Akbank'tan IFC'ye 4,4 milyar liralık İTMK ihracı

İSTANBUL - Akbank, Uluslararası Finans Kurumu'na (IFC) 5 yıl vadeli ve toplamda 4,4 milyar lira tutarında ipotek teminatlı menkul kıymet (İTMK) ihracı gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, sağlanan kaynak, kadın sahipliğindeki konut kredilerinin, yeşil konut kredilerinin ve depremden etkilenen şehirlerdeki konut kredilerinin finansmanı için kullanılacak.

İhraç, IFC'nin 2017'den bu yana Türkiye'de gerçekleştirdiği ilk İTMK yatırımı olma özelliği taşıyor. Türkiye'de ilk İTMK işlemini gerçekleştiren Akbank ise söz konusu kıymet cinsinden 6'ncı ihracını tamamladı. Söz konusu işlem, Akbank ile IFC'nin yaptığı ikinci tahvil ihracı konumuna da geldi.

- "Memnuniyet duyduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Muratoğlu, Türkiye'de farklı sektörlere sağladığı destekle önemli bir yatırımcı konumundaki IFC ile bu işlemi hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Muratoğlu, Akbank olarak 2015 yılında yaptıkları ipotek teminatlı menkul kıymet işlemiyle Türkiye'de bu cinsten yapılan ilk ihraça öncü olduklarına değinerek, "2025 yılında ise Türkiye'de 6 yıl aradan sonra yapılan ilk İTMK ihracıyla piyasayı yeniden açmıştık. Türk lirası cinsinden uzun vadeli bir işlemle Türk lirası ihraç piyasasının gelişimine katkı sağlarken, Türk lirasına yönelik uluslararası güvenin güçlenmesine destek vermekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

IFC Orta Doğu ve Orta Asya Finansal Kurumlar Grubu Bölge Direktörü Momina Aijazuddin de gerçekleştirdikleri yatırımın, ev sahibi olmak isteyen kadınlardan deprem bölgelerinde hayatını yeniden kurmaya çalışan ailelere kadar geniş bir kesimin uzun vadeli ve yerel para birimiyle finansmana erişimini güçlendiren önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Aijazuddin, "(Gerçekleştirdiğimiz yatırım) Aynı zamanda Türkiye'de konut finansmanı piyasasının dayanıklılığını artırarak daha sürdürülebilir ve kalıcı bir finansman yapısının oluşmasına katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

