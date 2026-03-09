Akcoat mutfak gereçleri çözümleriyle Ambiente Fuarı'na katıldı

İSTANBUL - Akkök Holding iştiraklerinden Akcoat, mutfak gereçleri sektörünün önemli etkinlikleri arasında yer alan "Ambiente Fuarı"na katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen fuar, mutfak gereçleri, yaşam alanları ve tasarım odaklı ürünlerin sergilendiği, küresel ölçekte referans kabul edilen buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

Her yıl üreticilerden tasarımcılara, markalardan satın alma profesyonellerine kadar katılımcı profiline ev sahipliği yapan fuarda, inovatif ürünleri ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla ziyaretçilerden ilgi gören şirket, sektörün yeni trendlerini, çevreye duyarlı ve yenilikçi çözümlerini ziyaretçilerle paylaştı.

Fuarda şirketin standında, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla yüksek performansı bir araya getiren yeni nesil kaplama teknolojileri öne çıktı.

Yapışmaz ve dekoratif kaplamalar kategorisinde yer alan IonGuard Tourmaline Shield, PC3 Prime ve SD1 teknolojileri, uzun ömür, dayanıklılık ve çevreye duyarlı üretim anlayışı doğrultusunda geliştirilen çözümler arasında yer aldı.

PFAS içermeyen yapısıyla dikkati çeken IonGuard Tourmaline Shield, 1400 derecede işlenen güçlendirilmiş yüzeyi sayesinde 4 kata kadar uzun ömürlü yapışmazlık sunarken, çok katmanlı yapıya sahip PC3 Prime, 3 kata kadar daha uzun yapışmazlık ömrü ve 10 kata kadar yüksek aşınma direnciyle özellikle yoğun ve profesyonel kullanıma uygun bir performans sağlıyor.

SD1 teknolojisi ise optimize edilmiş üretim süreci ve geliştirilmiş "ultra parlak ve üstün dayanımı" ile hem üreticilere verimlilik avantajı hem de son kullanıcıya estetik, güvenilir, uzun ömürlü bir pişirme deneyimi sunuyor.

Fuarda ayrıca şirketin emaye kaplama çözümleri de ziyaretçilerin ilgisiyle karşılandı. Doğal ve tamamen inorganik yapısıyla öne çıkan emaye kaplamalar, güvenli ve sağlıklı pişirme yüzeyi sunarken, yüksek ısıya dayanıklı ve uzun ömürlü yapısıyla mutfak gereçleri üreticileri için sürdürülebilir çözüm alternatifi oluşturuyor.

Akcoat çözümleri, sağlık, dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım beklentilerini aynı potada buluşturdu.

- "Fuarı, yeni pazar fırsatlarını değerlendirdiğimiz platform olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akcoat Performans Kaplamaları Satış Direktörü Ahmet Madenli, fuarı, ürün portföylerini bütüncül şekilde sunabildikleri, mevcut işbirliklerini güçlendirdikleri ve yeni pazar fırsatlarını değerlendirdikleri platform olarak gördüklerini belirtti.

Stantlarına gösterilen ilgiden memnun olduklarını aktaran Madenli, şunları kaydetti:

"Ambiente, uluslararası ölçekte görünürlük sağlarken aynı zamanda sektörün yönünü okumamıza da imkan tanıyor. Burada yer almak, Akcoat'un teknolojik yetkinliğini ve sürdürülebilirlik yaklaşımını küresel paydaşlarla doğrudan paylaşmak açısından önemli bir fırsat. Fuar süresince gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmelerin, önümüzdeki dönemde yeni işbirliklerine zemin hazırlayacağına inanıyoruz."