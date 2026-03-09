İlginizi Çekebilir

Antalya'da yaşayan mühtediler iftar sofrasında buluştu
Antalya'daki Çorumlu İş İnsanları iftarda bir araya geldi
Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'de denizi kirleten gemiye 13 milyon 187 bin lira ceza kesildi
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Hatay'da öğrencilerle iftar yaptı
Hatay'da zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu
AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy iftar programına katıldı
Basketbol: 14 Yaş Altı Anadolu Şampiyonası
Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'da devlet korumasındaki 10 çocuk koruyucu aileleriyle buluştu

Akcoat mutfak gereçleri çözümleriyle Ambiente Fuarı'na katıldı

Akcoat mutfak gereçleri çözümleriyle Ambiente Fuarı

Akcoat mutfak gereçleri çözümleriyle Ambiente Fuarı'na katıldı

İSTANBUL - Akkök Holding iştiraklerinden Akcoat, mutfak gereçleri sektörünün önemli etkinlikleri arasında yer alan "Ambiente Fuarı"na katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen fuar, mutfak gereçleri, yaşam alanları ve tasarım odaklı ürünlerin sergilendiği, küresel ölçekte referans kabul edilen buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

Her yıl üreticilerden tasarımcılara, markalardan satın alma profesyonellerine kadar katılımcı profiline ev sahipliği yapan fuarda, inovatif ürünleri ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla ziyaretçilerden ilgi gören şirket, sektörün yeni trendlerini, çevreye duyarlı ve yenilikçi çözümlerini ziyaretçilerle paylaştı.

Fuarda şirketin standında, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla yüksek performansı bir araya getiren yeni nesil kaplama teknolojileri öne çıktı.

Yapışmaz ve dekoratif kaplamalar kategorisinde yer alan IonGuard Tourmaline Shield, PC3 Prime ve SD1 teknolojileri, uzun ömür, dayanıklılık ve çevreye duyarlı üretim anlayışı doğrultusunda geliştirilen çözümler arasında yer aldı.

PFAS içermeyen yapısıyla dikkati çeken IonGuard Tourmaline Shield, 1400 derecede işlenen güçlendirilmiş yüzeyi sayesinde 4 kata kadar uzun ömürlü yapışmazlık sunarken, çok katmanlı yapıya sahip PC3 Prime, 3 kata kadar daha uzun yapışmazlık ömrü ve 10 kata kadar yüksek aşınma direnciyle özellikle yoğun ve profesyonel kullanıma uygun bir performans sağlıyor.

SD1 teknolojisi ise optimize edilmiş üretim süreci ve geliştirilmiş "ultra parlak ve üstün dayanımı" ile hem üreticilere verimlilik avantajı hem de son kullanıcıya estetik, güvenilir, uzun ömürlü bir pişirme deneyimi sunuyor.

Fuarda ayrıca şirketin emaye kaplama çözümleri de ziyaretçilerin ilgisiyle karşılandı. Doğal ve tamamen inorganik yapısıyla öne çıkan emaye kaplamalar, güvenli ve sağlıklı pişirme yüzeyi sunarken, yüksek ısıya dayanıklı ve uzun ömürlü yapısıyla mutfak gereçleri üreticileri için sürdürülebilir çözüm alternatifi oluşturuyor.

Akcoat çözümleri, sağlık, dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım beklentilerini aynı potada buluşturdu.

- "Fuarı, yeni pazar fırsatlarını değerlendirdiğimiz platform olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akcoat Performans Kaplamaları Satış Direktörü Ahmet Madenli, fuarı, ürün portföylerini bütüncül şekilde sunabildikleri, mevcut işbirliklerini güçlendirdikleri ve yeni pazar fırsatlarını değerlendirdikleri platform olarak gördüklerini belirtti.

Stantlarına gösterilen ilgiden memnun olduklarını aktaran Madenli, şunları kaydetti:

"Ambiente, uluslararası ölçekte görünürlük sağlarken aynı zamanda sektörün yönünü okumamıza da imkan tanıyor. Burada yer almak, Akcoat'un teknolojik yetkinliğini ve sürdürülebilirlik yaklaşımını küresel paydaşlarla doğrudan paylaşmak açısından önemli bir fırsat. Fuar süresince gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmelerin, önümüzdeki dönemde yeni işbirliklerine zemin hazırlayacağına inanıyoruz."



Ekonomi 9.03.2026 12:03:23 0
Anahtar Kelimeler: akcoat mutfak gereçleri çözümleriyle ambiente fuarı'na katıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Sarıçam’daki Osmaniyeliler
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da yaşayan mühtediler iftar sofrasında buluştu

2

Antalya'daki Çorumlu İş İnsanları iftarda bir araya geldi

3

Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

4

Mersin'de denizi kirleten gemiye 13 milyon 187 bin lira ceza kesildi

5

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Hatay'da öğrencilerle iftar yaptı

6

Hatay'da zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu

7

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy iftar programına katıldı

8

Basketbol: 14 Yaş Altı Anadolu Şampiyonası

9

Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü

10

Antalya'da devlet korumasındaki 10 çocuk koruyucu aileleriyle buluştu