Akdeniz Belediyesi ekipleri Millet Bahçesi'nin sahilini temizledi

MERSİN - Mersin'de Akdeniz Belediyesi ekipleri, Millet Bahçesi'nin sahilinde temizlik yaptı.

Belediyenin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle sahil şeridine sürüklenen odun parçaları ve çeşitli atıkları topladı.

Çalışma sonrasında kamyonlara yüklenen atıklar, bertaraf merkezine taşındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, aşırı yağışların ardından sahil bölgelerinde ciddi kirlilik oluştuğunu belirtti.

Şener, temizlik çalışmasının denize taşınabilecek atıkların önüne geçilmesi açısından önemli olduğunu ifade ederek, belediye ekiplerinin ilk günden bu yana sahada olduğunu bildirdi.



