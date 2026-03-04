Akdeniz ilçesinde basketbol kursları sürüyor

MERSİN - Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye tarafından açılan basketbol kursları devam ediyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, 8-12 yaş arası çocuklar için Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde açılan ücretsiz kurs, Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı'ndaki sahada sürüyor.

Kursa katılan 50 çocuk, antrenörler eşliğinde temel basketbol tekniklerini öğreniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Spor, sadece fiziksel gelişimin değil aynı zamanda kötü alışkanlıklardan uzak durmanın da en etkili yollarından biridir. Akdeniz'de her çocuğumuzun sporla tanışmasını, enerjisini doğru alanlara yönlendirmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.​​​​​​​

