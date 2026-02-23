İlginizi Çekebilir

Alanya'da yerleşik Alman evinde ölü bulundu
Burdur'da düzenlenen operasyonda tarihi eserler ele geçirildi
Arsuz ve Payas ilçelerinin kıyı şeridinde temizlik yapıldı
Çorum İş İnsanları Platformu üyeleri Müftü Yığman'ı ziyaret etti
Antakya'da iki mahalleyi bağlayan köprü ulaşıma açıldı
Akdeniz ilçesinde çökme riski olan metruk bina kontrollü yıkıldı
Mersin'de takibe alınan cipte 27 litre sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Adana'da ramazan ayı dolayısıyla fırınlar denetlendi
Antalyaspor, Fenerbahçe maçına odaklandı
Burdur'da badem ağaçları çiçek açtı

Akdeniz ilçesinde çökme riski olan metruk bina kontrollü yıkıldı

Akdeniz ilçesinde çökme riski olan metruk bina kontrollü yıkıldı

Akdeniz ilçesinde çökme riski olan metruk bina kontrollü yıkıldı

MERSİN - Mersin'in Akdeniz ilçesinde çökme riski bulunan 2 katlı metruk binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Evci Mahallesi'nde sahipleri tarafından terk edilen ve zamanla harabeye dönüştüğü için çökme riski olduğu belirlenen binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

Yasal sürecin tamamlanmasıyla adrese giden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevresinde önlem alınan 2 katlı yapıyı iş makineleriyle yıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Ekiplerimiz, her an çökme riski taşıyan metruk yapıların kontrollü yıkımını gerçekleştiriyor. Çökme riski taşıyan metruk yapılarla ilgili her türlü talep ve başvuru, ekiplerimizce ivedilikle değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.



Yurt Dünya 23.02.2026 17:55:06 0
Anahtar Kelimeler: akdeniz ilçesinde çökme riski olan metruk bina kontrollü yıkıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Tüyü Bitmemiş Yetimlerin Hakkı
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Osmaniye’nin Kalbinde Çatlayan Duvarlar: Aile Çökerse Vatan Çöker!
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Alanya'da yerleşik Alman evinde ölü bulundu

2

Burdur'da düzenlenen operasyonda tarihi eserler ele geçirildi

3

Arsuz ve Payas ilçelerinin kıyı şeridinde temizlik yapıldı

4

Çorum İş İnsanları Platformu üyeleri Müftü Yığman'ı ziyaret etti

5

Antakya'da iki mahalleyi bağlayan köprü ulaşıma açıldı

6

Akdeniz ilçesinde çökme riski olan metruk bina kontrollü yıkıldı

7

Mersin'de takibe alınan cipte 27 litre sentetik uyuşturucu ele geçirildi

8

Adana'da ramazan ayı dolayısıyla fırınlar denetlendi

9

Antalyaspor, Fenerbahçe maçına odaklandı

10

Burdur'da badem ağaçları çiçek açtı