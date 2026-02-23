Akdeniz ilçesinde çökme riski olan metruk bina kontrollü yıkıldı

MERSİN - Mersin'in Akdeniz ilçesinde çökme riski bulunan 2 katlı metruk binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Evci Mahallesi'nde sahipleri tarafından terk edilen ve zamanla harabeye dönüştüğü için çökme riski olduğu belirlenen binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

Yasal sürecin tamamlanmasıyla adrese giden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevresinde önlem alınan 2 katlı yapıyı iş makineleriyle yıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Ekiplerimiz, her an çökme riski taşıyan metruk yapıların kontrollü yıkımını gerçekleştiriyor. Çökme riski taşıyan metruk yapılarla ilgili her türlü talep ve başvuru, ekiplerimizce ivedilikle değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.